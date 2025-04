Sky Germany, het Duitse mediabedrijf dat voor onze oosterburen verslag doet van de Formule 1, gaat niet naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Grand Prix is de eerstvolgende op de kalender, en vindt volgend weekend al plaats. Het bedrijf doet dat uit solidariteit met Ralf Schumacher, die vorig jaar openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit.

Ralf Schumacher, oud-Formule 1-coureur en de jonge broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, kwam afgelopen juli uit de kast. De Duitser deelde op Instagram een foto van zijn nieuwe liefde, een man. “Het mooiste in het leven is als je de juiste partner aan je zijde hebt waarmee je alles kunt delen”, schreef de analist erbij.

Seksuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht zijn echter verboden in Saoedi-Arabië. Sky Germany, waar Schumacher als analist voor werkt, gaat daarom nu niet naar het land en zal daardoor niet vanaf locatie verslag doen van de volgende Grand Prix op het Jeddah Corniche Circuit.

