Is Alpine-adviseur Flavio Briatore van gedachten veranderd? De Italiaanse oud-teambaas wil naar verluidt Jack Doohan vervangen door Franco Colapinto, nog voordat de Australiër een meter als vaste coureur voor het Franse team heeft gereden.

In augustus maakte Alpine bekend dat Jack Doohan gepromoveerd wordt naar een vast stoeltje in 2025. De Australiër is sinds 2023 reservecoureur voor het Franse team, en wacht daarom al een tijdje op deze kans. Het lijkt nu echter toch nog mogelijk dat Doohans droom niet in vervulling gaat. Williams-debutant Franco Colapinto gooit namelijk hoge ogen, en ook Briatore is onder de indruk van de Argentijn.

Colapinto naar Alpine?

Colapinto staat sinds de Grand Prix van Italië als vervanger van Logan Sargeant op de grid. De Argentijn heeft in zijn zes racestarts al vijf punten gescoord, en reed tijdens de races in Azerbeidzjan en de Verenigde Staten de punten in. Hij maakt daarom ook bij de andere teams indruk. Zoveel zelfs, dat Alpine-adviseur Flavio Briatore overweegt om Colapinto naast Pierre Gasly te zetten.

“Het lijkt erop dat Flavio Briatore van gedachten is veranderd en de Argentijn Franco Colapinto, de ontdekking van dit deel van het seizoen, van de concurrentie wil stelen”, beweert het Italiaanse Gazzetta dello Sport. “Als het proces doorgaat, zou dat het einde betekenen van de dromen van Doohan Jr., die lange tijd de rol van reserve van het Franse team vervulde.” Alpine heeft nog niet gereageerd op het gerucht.

