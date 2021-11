Voormalig Ferrari- en Williams-engineer Rob Smedley denkt dat Lewis Hamilton Max Verstappen zou verslaan als de twee in identieke auto’s zouden rijden. Maar, benadrukt Smedley, dat doet niets af aan de prestaties van Verstappen: “Lewis doet dit gewoon al langer dan Max.”

Max Verstappen heeft met vijf races te gaan een voorsprong van twaalf punten op Lewis Hamilton, die in de laatste races nog zijn best moet doen om zijn achtste wereldtitel in de wacht te slepen. De twee titelrivalen hebben al regelmatig duels uitgevochten op de baan en nu het erom begint te spannen zullen nog meer duels volgen. Meerdere oud-coureurs hebben al hun mening gegeven over de titelstrijd en ook aangegeven wie zij kampioen zien worden. Nu schijnt ook Rob Smedley, de oud-engineer van Felipe Massa bij Ferrari, zijn licht op de titelstrijd.

“Ik moet dan toch voor Lewis gaan, omdat hij dat al zeven keer eerder heeft gedaan”, zegt Smedley in de podcast F1 Nation. “Daarmee wil ik niets afdoen aan Max, want Max is een uniek talent. Maar ik denk dat Lewis meer van zijn vak heeft geleerd dan Max – net als iedereen, want hij doet het gewoon al langer dan Max.”

“Hij heeft dit al zeven keer eerder gedaan, dus als zij in identieke auto’s met identieke banden zouden rijden voor de resterende vijf races, dan zou ik Lewis op dit moment steunen”, aldus de Brit.

Hoewel Smedley Hamilton dus de titel ziet winnen, denkt hij dat Red Bull dit seizoen de betere auto heeft. “Als ik voor de auto moest gaan, dan zou dat de Red Bull zijn. Ik denk dat het een iets betere auto is en het is dit seizoen ook de betere geweest. Zij hadden een significant betere auto aan het begin van het seizoen. Ze hebben waarschijnlijk, ik denk dat het eerlijk is om te zeggen, gefaald om daar munt uit te slaan, maar naarmate het seizoen vorderde hebben ze nog steeds dat kleine voordeel behouden”, besluit Smedley.

