Sochi begrijpt zorgen over toestaan fans niet: ‘Waarom zou het extra risico’s meebrengen?’

Bij de Grand Prix van Rusland mogen er voor het eerst dit seizoen fans aanwezig zijn, alleen zijn de teams bezorgd over hun eigen gezondheid. Sergey Titov, de promotor van Sochi, snapt niet waarom de teams bezorgd zijn.

Tijdens de Grand Prix van Rusland zullen er ongeveer 30 000 fans welkom zijn, wat ongeveer de helft is van de volledige capaciteit op het Sochi Autodrom. De Formule 1-teams hebben hun zorgen geuit hierover. Zij denken dat de gezondheid van de coureurs en teamleden daarmee in gevaar komt.

De promotor van Sochi, Sergey Titov, begrijpt de zorgen van de teams niet. “Wij hadden het meegekregen dat de teams bezorgd zijn over de gezondheid van de teamleden”, zegt Sergey Titov in de gesprek met Tass News. “Ik snap alleen niet hoe de teams denken dat fans op de tribunes tot meer risico’s zouden kunnen leiden”, aldus Titov.

“Toeschouwers mogen niet in het paddock of in de pitstraat komen. Het zal dus hetzelfde zijn zoals in de andere races. De kans dat teamleden in contact komen met mensen buiten de Formule 1-bubbel is bijna uitgesloten”, zegt de promotor.

