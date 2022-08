Nog een kleine week en dan is de zomervakantie van de Formule 1 voorbij. Het seizoen wordt vervolgd in Spa-Francorchamps waar op 28 augustus de mogelijk laatste Grand Prix van België wordt verreden.

De organisatie van de race verwacht een vol huis en roept – met een aantal recente incidenten in het achterhoofd – de toeschouwers via sociale media op om het netjes te houden. In een post op Instagram verscheen vrijdag de boodschap: “Jij bent de sleutel tot een succesvolle Grand Prix! Volg gewoon de regels ter plaatse en heb er plezier in. Heb respect voor iedereen!”

Daaronder is een aantal do’s and don’ts opgesomd, geïllustreerd met duidelijke tekeningen: “Neem geen glas, alcohol, rook, drones, wapens mee. Fietsen zijn niet toegestaan op het circuit, parkeer je fiets aan de ingang van Blanchimont!”

(Instagram @spagrandprix)

De waarschuwing is een reactie op enkele incidenten tijdens afgelopen Grands Prix. Zo werd Max Verstappen massaal uitgejouwd op Silverstone en misdroegen Nederlandse fans zich tijdens de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring.

Naar aanleiding van die incidenten startte de Formule 1-organisatie zelf al eerder een campagne waarin de coureurs een prominente rol spelen. “De Formule 1 draait om competitie en rivaliteiten, maar ook respect”, liet de sport bij de lancering van die campagne weten. “Respect als rivalen en respect voor onze fans. Respect voor de hele Formule 1-familie. Wangedrag, in welke vorm dan ook, heeft geen plaats in de Formule 1.”