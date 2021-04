De Spaanse Grand Prix vindt opnieuw plaats zonder toeschouwers, zo heeft de organisatie van de race bekendgemaakt. Het is volgens de organisatie ‘onmogelijk’ vast te stellen of er op korte termijn ruimte is voor versoepelingen van de coronamaatregelen waardoor fans wel aanwezig zouden kunnen zijn.

De Grand Prix van Spanje staat gepland voor het weekend van 7 tot en met 9 mei en is daarmee de vierde ronde van het kampioenschap. De promotors van de race waren nog hoopvol over een race mét fans op de tribunes, nadat zij vorig jaar al lege tribunes hadden, maar zij moeten die hoop moeten laten schieten.

Lees ook: Nieuw tijdschema GP Imola: Kwalificatie en trainingen beginnen eerder

In 2020 moest de Spaanse GP het ook al noodgedwongen zonder fans doen. Foto: Motorsport Images

PROCICAT, het Catalaanse bureau voor civiele bescherming, heeft de organisatie van de Spaanse Grand Prix laten weten dat de race niet plaats kan vinden volgens het zogenaamde Spectator Access Protocol. De coronamaatregelen in die regio gelden tot en met 26 april en het is voor de organisatie ‘onmogelijk’ om met ‘absolute zekerheid’ vast te stellen dat er ruimte is voor versoepelingen van die maatregelen waardoor er fans toegelaten kunnen worden. Daarom heeft de organisatie besloten om opnieuw de race achter gesloten deuren door te laten gaan.

Het is daarmee niet de eerste race die dit jaar zonder toeschouwers plaatsvindt. In Bahrein werden er nog enkele toegelaten, maar dit weekend op Imola ontbreken de fans. De organisatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan maakte eerder dit jaar ook al duidelijk dat de race achter gesloten deuren plaatsvindt.

Lees ook: Stratenrace in Bakoe vindt plaats ‘achter gesloten deuren’

Het circuit de Barcelona-Catalunya zal de reeds bestelde tickets terugbetalen en zullen ook de zogenaamde Circuit Members compenseren.