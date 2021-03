Stratenrace in Bakoe vindt plaats ‘achter gesloten deuren’

De Grote Prijs van Azerbeidzjan, die verreden wordt op de straten van Bakoe, zal plaatsvinden ‘achter gesloten deuren’. Dat meldt de organisatie. “Hoewel de coronasituatie wereldwijd aan het verbeteren is, is het te vroeg om fans te ontvangen tijdens het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan.”



Bakoe zal na een jaartje gedwongen pauze in 2021 opnieuw een Grote Prijs Formule 1 organiseren. Dat heeft de organisatie bevestigd. Het Grand Prix-weekend zal echter achter gesloten deuren plaatsvinden. Door de huidige stand van zaken rond de coronapandemie acht het Baku City Circuit het niet mogelijk fans op een veilige manier te ontvangen.

“Hoewel de coronasituatie wereldwijd aan het verbeteren is, is het te vroeg om fans te ontvangen tijdens het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan.” De beslissing werd genomen in samenspraak met de regering van Azerbeidzjan, Formula One Management en de FIA.

“We zijn natuurlijk dolblij dat we de F1 na zo’n moeilijke periode weer in Bakoe kunnen verwelkomen, maar we zullen onze fantastische fans, die er elk jaar weer voor zorgen dat dit raceweekend zo’n bijzondere gebeurtenis wordt, enorm missen”, reageert directeur Arif Rahimov. De Grote Prijs van Azerbeidzjan vindt plaats van 4 tot en met 6 juni.

