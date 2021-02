Spaanse media: ‘Alonso geopereerd, seizoensstart vrijwel zeker niet in gevaar’

Spaanse media melden dat Fernando Alonso de seizoensstart niet hoeft te missen na zijn fietsongeluk gisteren in Zwitserland. De tweevoudig wereldkampioen zou inmiddels geopereerd zijn aan zijn kaak, daarbij zijn volgens Marca ook enkele beschadigde tanden verwijderd. Volgens de krant kan hij gewoon bij de wintertest voor Alpine instappen.

Over wat er precies is gebeurd gisteren, bestaan meerdere lezingen. De Spanjaard zou tijdens een training op de fiets in de regio van Lugano in botsing zijn gekomen met een auto. Het Britse Autosport meldt vanochtend dat Alonso juist ten val kwam toen hij een botsing wilde voorkomen. Hoewel Alpine gisteravond niets heeft bevestigd over kwetsuren, lijken de verwondingen vooralsnog mee te vallen.

Lees ook: Alonso in het ziekenhuis na fietsongeluk, haalt hij de seizoensstart?

Marca schrijft dat Alonso verwondingen in het gezicht heeft opgelopen, de krant meldt dat zijn kaak recht is gezet tijdens een operatie. Enkele tanden zouden ook beschadigd dan wel gebroken zijn. Wat betreft de rest van zijn lichaam zou Alonso er ongeschonden vanaf zijn gekomen.

Vandaag wordt de 39-jarige Spanjaard verder onderzocht. Doktoren zouden Alonso al hebben gezegd dat zijn deelname aan de wintertest in Bahrein volgende maand vrijwel zeker niet in gevaar komt.