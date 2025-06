Kimi Antonelli is vandaag begonnen aan zijn eindexamens. Met de klok als tegenstander en docenten die nauwlettend in de gaten houden of er niet gespiekt wordt, staat de 18-jarige tienersensatie voor een heel ander soort uitdaging dan afgelopen zondag in Canada. Zweetoksels zijn daarentegen opnieuw niet uitgesloten, al maakt zijn mentor Alessandra Regina zich weinig zorgen.

Kimi Antonelli werd tijdens de Grand Prix van Canada de op drie na jongste coureur ooit met een podiumplaats in de Formule 1 en was bovendien de eerste Italiaan op het podium sinds Jarno Trulli op Suzuka in 2009. “Ik hoopte dat de race zo snel mogelijk voorbij zou zijn. Ik telde zelfs de rondes af. Het was echt stressvol”, gaf hij na afloop toe.

Veel rust kreeg de jonge Mercedes-coureur sindsdien niet: deze woensdag begon hij, samen met zo’n half miljoen andere Italiaanse scholieren, aan zijn eindexamens. Antonelli rondt zijn studie International Relations and Marketing af aan het Gaetano Salvemini Instituut in Casalecchio di Reno, nabij Bologna. “Hoewel Kimi altijd veel sportieve verplichtingen heeft gehad, is hij zijn schoolwerk en doel om af te studeren nooit uit het oog verloren,” vertelt zijn mentor Alessandra Regina aan persbureau ANSA. “We zijn erg blij en trots dat hij zijn eindexamens samen met zijn klasgenoten maakt. Hij is een heel bescheiden jongen en zijn klasgenoten steunen hem.”

Vlag en wimpel

Vandaag stond het schriftelijk examen Italiaans op het programma, donderdag volgt Engels en daarna het mondelinge staatsexamen. Regina heeft alle vertrouwen in een goede afloop. “Als hij op reis was voor een Grand Prix, belde of schreef hij me met vragen, of kwam rechtstreeks van het vliegveld naar de les om uitleg te krijgen. Hij verdient het om zijn diploma te halen en met vlag en wimpel te slagen.”

Antonelli had zijn examen net ingeleverd en was nog niet eens aan studeren toegekomen, of hij werd al opgewacht door een grote groep journalisten. “Ik heb mijn best gedaan, ik was behoorlijk gespannen. Ik had niet veel tijd om me voor te bereiden”, verklaarde Antonelli, die verder aangaf dat hij zich een stuk meer ontspannen voelde voor het Engelse examen.

Zelfs als de vlag niet uit mag, blijft Regina trots: “Zijn droom is om wereldkampioen in de Formule 1 te worden en hij is er nu al in geslaagd om op het podium te staan, dus we zijn erg trots.”

