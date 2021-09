Gelouterd, gelauwerd, gepokt en gemazeld: noem het wat je wil, maar Allard Kalff heeft zijn strepen wel verdiend op de internationale circuits, niet in de laatste plaats op zijn eigen Zandvoort – als coureur, pitreporter en commentator. Als circuitspeaker maakt hij dit weekend echter zijn Formule 1-debuut, en dus ook nog eens thuis. “Je mag niet vergeten dat je veel praat over wat mensen juist níét zien.”

“De tweede vrije training voor de Grand Prix van Nederland is begonnen!”, roept Kalff met gepast enthousiasme in zijn headset, waarna zijn woorden binnen een fractie van een seconde over talloze speakers langs het circuit schallen. Het plezier spat er vanaf, net als de manier waarop hij meeleeft. Nadat Kalff voor de Formule 1-training aan het eind van de Formule 3-kwalificatie al van het puntje van zijn stoel kwam om in de slotfase staand commentaar te doen, kan hij nu een hoorbare ‘ahh!’ niet onderdrukken als Lewis Hamilton keihard door het Scheivlak duikt en raast.

“Ik word er gewoon stil van, zo hard als deze auto’s door het Scheivlak gaan”, verzucht hij, zonder daadwerkelijk stil te vallen. Dat zou immers haaks staan op zijn functie als circuitspeaker. Hij is wel eens eerder speaker geweest, maar nooit bij de Formule 1. Speaker zijn is ook wat anders dan voor de tv commentaar geven: “Wat je niet mag vergeten, is dat je op circuit praat voor mensen over iets dat ze grotendeels níét zien”, benadrukt hij. “Op tv kun je het gewoon hebben over wat mensen op het beeld zien, maar op het circuit zie je de auto’s tijdens een rondje langer niet dan wel.”

Daarnaast, vervolgt hij, hoort een stukje opvoeding (onze woordkeuze) er ook bij. “Je hebt natuurlijk veel nieuwe fans. Veel mensen die denken: ‘ik koop een kaartje en ga er lekker heen’, maar niet per se heel veel van de Formule 1 weten. Die moet je wegwijs maken.” Vandaar ook dat hij zijn verslag van de tweede training begint met een open vraag aan zichzelf. “Wat gaan we in deze tweede training meemaken? Nou, we gaan kwalificatiesimulaties zien. Maar ook racesimulaties, waarin we dan vijf, zes, zeven rondjes opletten wat het brandstof- en bandengebruik is.”

Duobaan

Het begin van de training, draait echter om het snelle werk, de kwalificatie runs. “Ik denk nog steeds dat we in deze sessie onder de 1:10 gaan rijden Bob, ik weet het zeker”, zegt Kalff met een lachje tegen Bob Constanduros, zijn collega in het ‘speakerskamertje’. Constanduros – vaste Formule 1-volgers herkennen zijn stem van hoe hij jarenlang ‘champaaaagne’ riep tijdens de podiumceremonie – neemt het gros van het Engelse commentaar voor zijn rekening. Al valt Kalff ook geregeld terug op het Engels om een bruggetje te slaan of het gesprek even aan te gaan.

Verschil in stijl is er wel. Constanduros doet meer een radioverslag, een play by play met veelvuldig een tussenstand. Kalff neemt de luisteraar meer mee. Constanduros zit ook stiller. Kalff wipt wat op zijn stoel, staat op om naast de schermen voor zijn neus nog een tablet erbij te pakken, en leunt een deel van de training staand met zijn arm op een tafel. Wat handgebaren blijven niet achterwege. “Antonio Giovinazzi rijdt alsof zijn leven ervan af hangt. En in elk geval zijn carrière hangt er ook vanaf.”

Allard Kalff in actie als speaker op Circuit Zandvoort.

Streckensprecher

Vanuit het hok hebben Kalff en Constanduros zicht op het rechte stuk, en de enorme tribunes. De twee genieten van het uitzicht – en hun 70.000 fans tellende publiek. Constanduros: “Dit werk doen bij een thuisrace is sowieso speciaal, maar extra als er zo’n groot publiek is. Dan voel je echt hoe bijzonder het als evenement is. Voor Allard is het natuurlijk heel speciaal dit weekend.” Kalff beaamt dat. “Ik vind dit echt fantastisch gaaf. Ook als ik naar mijn eigen autosportleven kijk, dan heb je geweldige mensen die circuitspeaker zijn geweest.”

Kalff noemt als voorbeeld Brian Jones, de eerder dit jaar overleden ‘stem’ van het Britse Brands Hatch, waar Kalff in zijn jongere jaren veel racete. “Hier op Zandvoort hebben we natuurlijk ook memorabele speakers gehad, zoals Olav Mol. In Duitsland heb je ook legendarische Streckensprechers. Dat is mooi hoor”, zegt Kalff met pretogen, “ik kwam net een Duitser tegen die ik goed ken. Die vroeg: ‘wat doe je dit weekend?’ Ik roep: ‘Ich bin Streckensprecher‘, dan weet hij gelijk hoe gaaf dat is.”

Best seats in the house

Vanuit het speakershonk is er ook een wisselwerking met het publiek. Zo stijgt er ineens een luid gejuich op, met Kalff die dan weet dat er wat aan de hand is, en gelijk scherp is als Hamilton tot stilstand komt. Dat Hamilton daarna door de medical car niet naar de pits wordt gebracht, maar een rondje om maakt terug naar zijn auto, leidt tot enige hilariteit. “Het lijkt wel alsof hij wil kijken of ie de lichten wel heeft uitgezet”, grapt Kalff. Op de rustiger momenten, is het alsof Kalff en Constanduros gewoon een gesprek hebben, als twee vrienden met the best seats in the house.

Wat de interactie met het publiek betreft, heeft Kalff al wat berichten op social media ontvangen. “Vooral via Instagram krijg ik veel berichtjes. Veel ervan zijn leuk, maar kijk”, laat hij zijn telefoon zien, “deze is geen fan. ‘Hou liever je mond’, zegt ie. Ach, dat mag.” Tijdens de sessies is de blik natuurlijk vooral op de schermen met relevante info gericht. De tv-feed, graphics met de bandenkeuzes en een GPS-kaart van het circuit. Al hoeft Kalff die er niet op na te slaan: hij kent alle bochten, bij naam. “Scheivlak is misschien wel de mooiste, daar gaan ze zo hard naar beneden.”

Het belangrijkste scherm is wellicht dat met de rondetijden. Aan het eind houdt Kalff het nauwlettend in de gaten, want dan gaat het om de long runs, racesimulaties. “Dit rondje was 1:14.9, qua racesnelheid ziet het er goed uit voor Max Verstappen, hoor. Hij is sneller én heeft deze run meer ronden gereden”, bedient Kalff zijn gehoor met een stukje duiding. Na een uurtje zit het er dan ook weer op. “Daar wordt de zwart-wit geblokte vlag gezwaaid voor de tweede training voor de Nederlandse Grand Prix!” Als Formule 1-speaker debuteren bij je thuisrace, mooier wordt het niet.

