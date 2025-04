Michel Perridon onthult in de The Dutch Dragons-podcast dat hij miljoenen is misgelopen door niet in zee te gaan met Max Verstappen. In de jaren ’00 sponsorde de Nederlandse zakenman Jos Verstappen met zijn merk Trust, maar omdat hem dat ‘miljoenen’ kostte, sloeg hij een nieuw aanbod van manager Raymond Vermeulen af.

Michel Perridon, oprichter van het elektronicabedrijf Trust, heeft een lucratief aanbod om in Max Verstappen te investeren laten liggen. De Nederlandse zakenman sponsorde in het begin van de jaren 2000 Jos Verstappen. Het logo van zijn bedrijf was daardoor zichtbaar in de koningsklasse van de autosport en in 2003 stond het zelfs op de zijkant van de Minardi PS03.

Raymond Vermeulen, in het verleden manager van Jos en tegenwoordig van Max, klopte opnieuw bij Perridon aan met een aanlokkelijk aanbod. “Ik heb Jos Verstappen altijd gesponsord met mijn bedrijf, de vader van Max, en dat heeft miljoenen gekost”, begint Perridon zijn verhaal in The Dutch Dragons-podcast. “Op een gegeven moment komt zijn manager naar me toe, hij is ook de manager van Max. Hij zei: ‘Wil je vijf miljoen investeren? Dan krijg je 10 procent van al het inkomen van Max voor de rest van zijn leven’.”

Grote fout

Perridon vervolgt: “Maar wat zei Jan Lul? Ik zal het niet doen. Ik heb genoeg in je familie geïnvesteerd. Een klein foutje. Je hebt het soms ook verkeerd, hè.” De verkeerde inschatting is hem duur komen te staan, want het zou hem een astronomisch rendement op zijn investering hebben opgeleverd. Naar verluidt strijkt Max bij Red Bull zo’n 60 miljoen per jaar op. Daarbovenop wordt er al meerdere keren in de geruchtenmolen gesuggereerd dat Aston Martin de Nederlander probeert los te weken bij het team uit Milton Keynes. De rest van het panel riep volmondig uit: “Een grote fout.”

