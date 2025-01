Het is al meerdere keren langsgekomen in de geruchtenmolen: Aston Martin probeert Max Verstappen binnen te halen. Het lijkt er nu echter op dat het meer dan geruchten zijn, want volgens meerdere bronnen vertelt Aston Martin al aan potentiële sponsors dat de Nederlander gauw in het groen zal rijden. Verstappen zou voor maar liefst 1,2 miljard euro bij het Britse team aan de slag mogen.

Volgens het Britse Motor Sport Magazine heeft Aston Martin het al aan potentiële sponsors verteld dat Verstappen het team komt versterken. Aston Martin zelf ontkent dit echter. Verstappen heeft in principe nog een contract met Red Bull tot en met 2028, maar volgens onder anderen adviseur Helmut Marko kan de Nederlander wel eens een overstap naar een nieuw team overwegen.

LEES OOK: Horner overwoog ondanks strubbelingen in 2024 geen moment om Red Bull te verlaten

Verstappen werd zelf ook al gevraagd naar een potentiële overstap vorig jaar. “Ik heb op dit moment andere zorgen waar ik veel aandacht aan besteed en aan werk,” zei de coureur toen. “Dus dat is misschien iets voor de toekomst waar ik over nadenk, niet nu. Ik weet dat Lawrence (Stroll, red.) er alles aan doet om er een succes van te maken en ik hoop voor hen dat het een succes kan worden.”

Deur altijd open

Aston Martin zei in 2024 ook dat de viervoudig wereldkampioen altijd welkom is in Silverstone. “De deur is altijd open voor Max Verstappen, denk ik, bij elk team”, vertelde toenmalig teambaas Mike Krack. De Britse renstal contracteerde de afgelopen tijd wel meerdere topstukken vanuit andere teams. Zo kwam Chassis and Aerodynamics Chief Enrico Cardile over van Ferrari, Head of Aerodynamics Dan Fallows van Red Bull en Mercedes-aerodynamicus Eric Blandin vanuit het Duitse team.

Aston Martins grootste succes kwam met de contractering van topontwerper Adrian Newey, die vanaf 3 maart bij de Britse renstal aan de slag gaat.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)