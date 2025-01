Red Bull-teambaas Christian Horner heeft een turbulent seizoen achter de rug. Toch overwoog de Brit geen moment om als teambaas bij de Oostenrijkse renstal op te stappen. “Om eerlijk te zijn heb ik daar nog nooit aan gedacht”, vertelt de Brit.

Christian Horner beleefde in 2024 een bewogen jaar. Het begon met de aantijgingen van overschrijdend gedrag van de Red Bull-teambaas jegens een vrouwelijke medewerker. De beschuldigingen werden later verworpen, maar de Brit kreeg toen te maken met de kuren van de RB20 en de inhaalslag van McLaren in het constructeurskampioenschap.

Ondanks alle strubbelingen binnen Red Bull, heeft Horner nooit overwogen om de Oostenrijkse renstal te verlaten. “Om eerlijk te zijn heb ik daar nog nooit aan gedacht”, vertelt de teambaas aan PlanetF1.

De Brit ziet nog genoeg uitdagingen om voorlopig als teambaas aan te blijven. “Er komt een heel spannend volgend hoofdstuk aan met Red Bull Powertrains (de motorafdeling van Red Bull, red.), het is de grootste uitdaging die we zijn aangegaan in de twintig jaar dat we in de sport zitten.”

Focus

Horner bestempelt 2024 daarnaast ook zeker niet als een verloren jaar, omdat Max Verstappen met succes zijn coureurstitel kon verdedigen. “Het is het bewijs van hoe Max dit jaar heeft gereden, maar ook van het team en van het feit dat we nooit hebben opgegeven en ons op de prestaties op de baan hebben geconcentreerd”, vervolgt Horner. “Het was zeker een uitdagend jaar. Er was veel om mee om te gaan, maar we bleven altijd gefocust op de baan.”

