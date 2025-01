Red Bull-teambaas Christian Horner reageert toch nog een keer op de uitspraken van George Russell. De Mercedes-coureur had het tijdens de laatste races van 2024 aan de stok met Max Verstappen. Russell beweerde onder andere dat veel Red Bull-werknemers hun cv’s aan andere teams stuurden, vanwege de wereldkampioen. Hoewel de ruzie tussen Russell en Verstappen inmiddels voorbij is, maakt Horner nog even van de gelegenheid gebruik om de loyaliteit van zijn team uit te leggen.

George Russell en Max Verstappen eindigden 2024 met een ruzie na een incident tijdens de kwalificatie in Qatar. De Brit had tijdens Q3 hinder van een, volgens de stewards, ‘onnodig langzaam rijdende’ Verstappen, die daardoor een paar uur later zijn polepositie zag verdampen. De laatste paar races was het daarom vooral modder gooien tussen Russell en Verstappen, al zette de Nederlander er in Abu Dhabi wel een streep onder.

Het laatste woord lijkt er echter nog niet over gezegd, want Red Bull-teambaas Christian Horner heeft toch nog een kleine waarschuwing voor Russell. De Mercedes-coureur zei begin december nog dat “vijfentwintig procent van het Red Bull-team hun cv’s hadden gestuurd naar Mercedes, McLaren en Aston Martin”.

“Ik zou me meer zorgen maken over andere zaken als ik George was,” vertelt Horner aan geselecteerde media. “Ik weet niet waar hij denkt en aan wie hij denkt dat ze hun diensten aanbieden, maar alle sleutelfiguren hebben zich voor de lange termijn verbonden aan het bedrijf. Als je kijkt naar mensen als Gianpiero Lambiase en de belangrijkste leden van het ingenieursteam, die hebben allemaal langetermijncontracten.”

Destabiliseren

Volgens Horner zijn Russells uitspraken niet nieuw binnen de Formule 1, en hoort het nu eenmaal bij het spel. “Een van de minder leuke kanten van het bedrijf is de moeite die wordt gedaan om te proberen te profiteren van andere problemen bij andere teams”, vervolgt de teambaas. “Ik heb het al eerder gezegd, maar hoe hoger je komt, hoe scherper de messen. In 2024 werden ze op sommige punten behoorlijk scherp. Maar als er zoveel op het spel staat, zullen andere teams alle middelen die ze hebben gebruiken om te proberen een enorm succesvol team te destabiliseren.”

