Sportief directeur Laurent Mekies is vanaf komend weekend niet langer te zien op de pitwall van Ferrari. De Fransman gaat zich de komende maanden voorbereiden op zijn nieuwe taak als teambaas van AlphaTauri.

Mekies maakte in 2018 de overstap van de FIA naar Ferrari. Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat de Franse ingenieur vanaf 2024 bij AlphaTauri Franz Tost opvolgt als teambaas. Het was even onduidelijk of en hoe lang Mekies met gardining leave zou gaan, maar Ferrari heeft nu bekendgemaakt dat de Fransman per direct niet meer actief zal zijn voor de renstal uit Maranello.

Opvolger Mekies staat al klaar

Mekies wordt bij Ferrari opgevolgd door Diego Ioverno, die komend weekend tijdens de Grand Prix van België ook op de pitwall te zien zal zijn. Ioverno werkt al ruim 23 jaar in verschillende functies voor Ferrari.