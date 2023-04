Het management van AlphaTauri gaat op de schop. Teambaas Franz Tost draagt zijn rol als teambaas van het Italiaanse team aan het einde van dit seizoen over aan Laurent Mekies, nu nog sportief directeur van Ferrari.

Naast een nieuwe teambaas kondigt AlphaTauri woensdagavond ook de komst van een nieuwe algemeen directeur aan. Peter Bayer wordt CEO van het team, voorheen was hij bij de autosportfederatie FIA belast met alle zaken rond de Formule 1. Met de nieuwe managementstructuur verwacht het team ‘de stabiliteit en continuïteit op lange termijn te waarborgen’, zo valt te lezen in een woensdagmiddag vrijgegeven verklaring.

Het vertrek van Tost komt niet als een volledige verrassing. In een interview eerder dit jaar met FORMULE 1 Magazine gaf de 67-jarige Tost al aan op korte termijn uit de Formule 1 te vertrekken. “Voordat ik zeventig word, is het echt klaar”, zei hij in maart. “Dan ga ik terug naar Oostenrijk [Tost woont nu dicht bij de fabriek in het Italiaanse Faenza, red] en eindelijk weer eens skiën. Ik heb nu al drie jaar niet meer geskied, omdat ik er geen tijd voor heb.”

Tost is sinds 2006 – na de overname van Minardi door Red Bull – teambaas van het team dat in de eerste jaren nog Toro Rosso heette. In 2008 boekte het team onder zijn leiding de eerste overwinning. Sebastian Vettel won op eigen bodem de Grand Prix van Italië. Na de rebranding als Scuderia AlphaTauri werd in 2020 een tweede overwinning bijgeschreven; opnieuw op Monza, dit keer door Pierre Gasly.

Adviseur

Tost zal vooral de geschiedenis ingaan als opleider van jong talent: onder leiding van de Oostenrijker braken coureurs als Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen en Carlos Sainz door. Als erkenning voor zijn jarenlange bijdrage krijgt Tost in 2024 een adviserende rol bij AlphaTauri. Bang om in een zwart gat te vallen is Tost niet. “Ik vind wel iets om te doen, ik zal me zeker niet gaan vervelen”, liet hij in maart aan FORMULE 1 Magazine weten.

