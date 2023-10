Max Verstappen won zaterdag in Austin zijn derde sprintrace van het seizoen. De Nederlander moest vanaf pole hard verdedigen bij de start tegen Charles Leclerc, maar behield de leiding. Vanaf dat moment kwam de overwinning niet meer in gevaar.

“Het was zeker spannend bij de start, maar gelukkig is daar veel ruimte. Vanaf dat moment konden we de race controleren. Hierdoor konden we aan het eind ook nog pushen, dus dat was leuk”, zo reageerde Max Verstappen meteen na de finish op Circuit of the Americas in Austin.

Hoofdrace wordt ander verhaal, denkt Verstappen

Ook blikte Max Verstappen meteen na de sprintrace vooruit naar de Grand Prix van zondag (start: 21.00 uur Nederlandse tijd), waarin hij vanaf de zesde plek plek zal vertrekken. “Dat wordt zeker een ander verhaal. Hopelijk gaan we een leuke race tegemoet. Ik hoop veel in te halen, want ik wil die natuurlijk ook winnen”, aldus de drievoudig wereldkampioen van Red Bull.

