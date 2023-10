Max Verstappen liet zich het bijgerecht op Circuit of the Americas in Austin zaterdagavond goed smaken. De sprintrace over 19 rondes, één dag voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, werd relatief eenvoudig door de drievoudig wereldkampioen van Red Bull gewonnen vanaf pole position. Het was voor Verstappen de derde sprintzege van het seizoen.

Achter Max Verstappen werden Lewis Hamilton (Mercedes) en Charles Leclerc (Ferrari) respectievelijk als tweede en derde afgevlagd in de sprintrace. Met zijn klassering liep Hamilton in de WK-stand drie punten in op Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, die als vijfde werd afgevlagd. De Mexicaan – gestart vanaf P7 – staat tweede in het kampioenschap. Zijn voorsprong op Hamilton bedraagt nu 27 punten.

De spanning bij de sprintrace zat ‘m vooral in de start. Vanaf pole gooide Verstappen in de run naar de brede eerste bocht naar links de deur hard dicht voor Charles Leclerc, die vanaf P2 de aanval zocht. De Monegask van Ferrari moest op het laatst eieren voor zijn geld kiezen, waar Lewis Hamilton optimaal van profiteerde. De Brit won een plaats en zette vanaf dat moment de druk er vol op bij zijn Nederlandse rivaal.

Max Verstappen ontspannen naar de finish

Hamilton, die zich voor de sprintrace nog optimistisch uitsprak over de upgrades aan de auto, hield Verstappen aanvankelijk nog lang binnen schootsafstand. Gaandeweg nam Verstappen echter afstand, waardoor hij ontspannen naar de finish kon rijden.

Aan het eind van de sprintrace over 19 laps en ruim 100 kilometer werd Max Verstappen met een voorsprong van bijna tien seconden als winnaar afgevlagd. “Simply lovely”, klonk het niet voor het eerst dit seizoen over de boordradio na het vallen van de vlag. De zesde en laatste sprintrace van 2023 staat over twee weken in Brazilië op het programma.

In Austin staat zondag het hoofdgerecht – de Grand Prix van de Verenigde Staten – op het programma en kan Max Verstappen nog een keer vol aan de bak. Leclerc start vanaf pole, Verstappen vanaf P6. De race begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

