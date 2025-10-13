De Formule 1 reist tegenwoordig weliswaar driemaal naar Amerika, maar er is nog altijd maar één échte Grand Prix van de Verenigde Staten. Ook Haas – voorlopig nog het enige Amerikaanse team op de grid – rijdt alleen in Austin een echte thuisrace. Reden genoeg voor de renstal om de VF-25 in een speciaal jasje te steken – op en top Amerikaans uiteraard. Coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman verschijnen dit weekend aan de start met een livery vol ‘stars ‘n stripes’.

Zoals bij veel speciale kleurstellingen moet je goed kijken om de verschillen te ontdekken. De bolide blijft uitgevoerd in het vertrouwde rood-wit-zwarte ontwerp, maar er zijn enkele opvallende accenten toegevoegd. Ter ere van de thuisrace in Austin kiest Haas voor een livery die duidelijk verwijst naar de Amerikaanse vlag. Genoeg sterren en strepen dus. “We kijken enorm uit naar de GP van de Verenigde Staten; het Circuit of the Americas voelt altijd als thuiskomen”, aldus Ayao Komatsu in een officieel persbericht.

“Het wordt een drukke week vol activiteiten”, vervolgde de Haas-teambaas. “Daar komt nog bij dat het een sprintweekend is, dus het belooft een weekend vol adrenaline te worden. We willen ditmaal echt met beide coureurs punten pakken. We hebben een klein upgradepakket bij ons, maar dat kunnen we natuurlijk alleen in de eerste vrije training goed evalueren. Des te belangrijker dus om meteen een vliegende start te maken. We kijken de uitdaging tegemoet.”

Amerikaanse fans

“Het voelt alsof we elk weekend meer momentum opbouwen”, vulde Oliver Bearman aan. “We weten dat de auto snel is, en met de nieuwe update voor de VF-25 in Austin denk ik dat dit een sterk weekend wordt. Dit is mijn eerste Amerikaanse GP als Haas-coureur, dus ik weet dat het knallen wordt. Het is fantastisch om de sfeer en de passie van de Amerikaanse fans te proeven – dit wordt ongetwijfeld een hoogtepunt van mijn seizoen.”

Teamgenoot Esteban Ocon stond al zeven keer aan de start van de GP van de Verenigde Staten. “Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar Austin”, vulde hij aan. “Vooral omdat ik dat nu als Haas-coureur mag doen. Het is zo’n toffe stad, vol energie, en omdat dit onze thuisrace is, weten we dat de Amerikaanse fans voor een geweldige sfeer zullen zorgen. COTA is een leuk maar uitdagend circuit dat bijna altijd voor spektakel zorgt”, verlegde hij de focus naar de race. “Ik kijk ernaar uit om weer de baan op te gaan, onze speciale livery te tonen en onze fans hopelijk genoeg reden tot juichen te geven.”

