Via de rubriek Startnummers vertellen we in de zomerstop elke dag een bijzonder verhaal over een iconisch nummer uit de Formule 1: van 0 tot 99 of ergens daartussen. Vandaag: het mislukte avontuur van Lola in 1997, dat slechts één raceweekend duurde.

Natuurlijk rijdt Zhou Guanyu tegenwoordig met startnummer 24, een mooi eerbetoon aan zijn jeugdheld en NBA-legende Kobe Bryant. Maar we gaan dit keer wat verder terug in de tijd, naar 1997. Toen stond dit nummer slechts één raceweekend op de neus van de Lola-Ford. Achter het stuur Vincenzo Sospiri. Michael Schumacher noemde hem ooit één van zijn idolen, zó goed was Sospiri in hun gezamenlijke kartjaren.

Na jaren tegen de Formule 1 aanhikken, komt het telefoontje uit het Britse Huntingdon eind 1996 als een geschenk voor Sospiri, die dan al dertig is. Lola zoekt met enige haast een coureur voor 1997 en de Formule 3000-kampioen van 1995, die net een jaar voor Benetton heeft getest, lijkt een goede optie. Teambaas en eigenaar Eric Broadley wil eigenlijk pas in 1998 met Lola de Formule 1 in, maar van titelsponsor MasterCard moet en zal het in 1997 gebeuren. Het team wordt in razend tempo uit de grond gestampt – en op krediet. MasterCard legt niet zomaar sponsorgeld in, maar heeft een ingewikkeld ‘lidmaatschap’-systeem opgezet waarbij kaarthouders de boel financieren, op termijn.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

De T97/30 had voor hij het circuit op ging nooit in de windtunnel gestaan.

Snel sleutelt Lola de T97/30 in elkaar, terugvallend op haar eigen decennialange knowhow, haar F3000- en Indycar-chassis’ en de T94/30 – een eerdere studie voor een beoogde zelfstandige (r)entree na een mislukt avontuur met Scuderia Italia in 1993. Het is echter allemaal theorie op de tekentafel: de T97/30 staat geen moment in de windtunnel. Getest wordt er amper en als de auto in Australië uit de pitbox rolt, is dat direct te zien. De Lola oogt en ís langzaam. Met een verouderde Ford V8-klantenmotor achterin is teamgenoot Ricardo Rosset in de eerste training 23e op ruim acht seconden, Sospiri is laatste, tien tellen trager dan de top.

De tweede training gaat zelfs nog slechter. De Lola’s zitten ver buiten de 107-procentregel om deel te mogen nemen aan de race. Dat wordt zaterdag in de kwalificatie pijnlijk bevestigd. Sospiri is 1.1 seconde sneller dan Rosset, die hij in 1995 versloeg in de strijd om de F3000-titel, maar kijkt tegen 11.6 seconden achterstand op snelste man Jacques Villeneuve aan. Hij zit ruim vijf tellen buiten de 107-procent.

Al op zaterdagmiddag zit Sospiri’s eerste Grand Prix-weekend erop. Een tweede komt er niet. De vracht gaat naar Brazilië, maar Lola’s krediet is letterlijk op en de T97/30 is hopeloos. Volgens een oude uitgave van Formule 1 belt teambaas Broadley de coureurs huilend op om het nieuws te vertellen. Sospiri’s Formule 1-carrière zit erop voor deze goed en wel begonnen is.

