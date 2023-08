Via de rubriek Startnummers delen we in de zomerstop elke dag een bijzonder verhaal over een iconisch nummer uit de Formule 1: van 0 tot 99 of ergens daartussen. Vandaag startnummer 99, in het ijshockey het nummer van The Great One, in de Formule 1 vooral een nummer ter veldvulling.

Je hoeft geen groot ijshockeyfan te zijn om te weten wie The Great One is. Het is voor menig doorsnee-sportliefhebber ook al gesneden koek dat het bij die bijnaam draait om Wayne Gretzky. Zo bekend als het nummer 99 in zijn sport echter is, zo onbeduidend is het in de Formule 1.

De laatste coureur die ermee reed, was Antonio Giovinazzi. De Italiaan werd eerder dit jaar een held in eigen land, omdat hij met zijn teamgenoten Ferrari de winst bezorgde tijdens de legendarisch 24 uur van Le Mans. Dat gebeurde niet met nummer 99 en dat was misschien maar goed ook voor Giovinazzi. Want zoals Gretzky in het ijshockey The Great One werd dankzij dat nummer, zo was de Italiaanse autocoureur dat in de Formule 1 allerminst.

In 2017 mocht hij debuteren in de koningsklasse. Dat deed Giovinazzi bij Sauber, als vervanger van de toen niet fitte Pascal Wehrlein. Hij reed met nummer 36, maar veel geluk bracht het hem niet. Na een verdienstelijke twaalfde plaats in Australië crashte hij bij de Grand Prix van China dat jaar zowel in de kwalificatie als in de race.

The Great One

In 2019 kreeg hij, mede door de link met Ferrari, een kans als vaste coureur bij Alfa Romeo. Toen ging hij met nummer 99 rijden. Great, zoals Gretzky, werd hij nooit. Dat lag deels aan de auto, maar ook deels aan de Italiaan zelf. Geen slechte coureur, maar ook niet iemand die bijzondere dingen in de Formule 1 deed. Veldvulling dus, en dan loopt het vaak niet goed met je af. Na 2021 werd hij bedankt voor bewezen diensten.

Maar wacht, denkt de oplettende lezer: nummer 99 werd toch ook door Adrian Sutil gebruikt? Dat klopt. Die reed er maar één jaar mee rond, bij Sauber in 2014. Zijn resultaat: nul punten. Dan deed Giovinazzi het met nummer 99 beter (21 punten). Maar illuster werd het nummer 99 in de Formule 1 nooit. We kunnen nu eenmaal niet allemaal Wayne Gretzky zijn.

