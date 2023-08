Voor de achtste keer dit seizoen en voor de derde keer op rij in Zandvoort, start Max Verstappen een Grand Prix vanaf de eerste startplaats. De wereldkampioen heeft zijn goede vorm van voor de zomer meegenomen naar de Noord-Hollandse duinenomloop en plaatste zich overtuigend op pole voor de Dutch Grand Prix.

Het lijkt bijna normaal te worden, maar dat is het natuurlijk niet. Opnieuw voegt Max Verstappen een poleposition toe aan zijn steeds verder utdijende palmares. En opnieuw deed de Nederlander dat – voor een uitzinnige achterban – op fenomenale wijze. Verstappen had aan het einde van de kwalificatie van de Dutch Grand Prix een gat van ruim een halve seconde op de nummer twee Lando Norris. En dat op de op één na kortste baan van de F1-kalender.

Record van Vettel binnen bereik

Maar hoe sterk Verstappen ook was in de kwalificatie, het zal allemaal voor niets zijn geweest als hij zondag niet – net als de voorgaande twee edities van de Dutch GP – opnieuw op de hoogste trede van het podium staat. De Red Bull-coureur maakt er bij een eventuele overwinning niet alleen drie op een rij van in Zandvoort, maar hij evenaart dan ook het record van Sebastian Vettel van negen Grands Prix-zeges op rij.

Verstappen moet dan wel een stel hongerige wolven achter zich laten. Op de startplaatsen twee, drie en vier vinden we Lando Norris, George Russell en Alexander Albon. Dat trio is niet alleen goed bevriend, maar vocht nog maar vijf jaar geleden – terwijl Verstappen al om overwinningen in de F1 knokte – in de Formule 2 een aantal heerlijke duels uit. Waar Norris en Russell kunnen vertrouwen op degelijk materiaal, zal vooral Albon zich in zijn mindere Williams geroepen voelen, voor het eerst sinds zijn Red Bull-dagen weer eens naar een podium te rijden.

Nieuw-Zeelands debuut

Achteraan op de startgrid vinden we zondag Liam Lawson, die vrijdag van AlphaTauri te horen kreeg dat hij de geblesseerde Daniel Ricciardo zou vervangen. Lawson is de tiende Nieuw-Zeelandse Formule 1-coureur. De bekendsten zijn uiteraard Bruce McLaren en Denny Hulme, die laatste werd zelfs wereldkampioen.

Liam Lawson, de tiende Formule 1-coureur uit Nieuw-Zeeland (Motorsport Images)

Gridstraffen voor Tsunoda en Magnussen

Yuki Tsunoda kwalificeerde zich als veertiende, maar start de race vanaf P17. De Japanner wordt gestraft voor het ophouden van Lewis Hamilton in de kwalificatie.

Kevin Magnussen begint helemaal achteraan. De Deen heeft een aantal nieuwe motoronderdelen in zijn Haas VF-23 en dat levert hem een gridstraf op.

Startopstelling Grand Prix van Nederland (onder voorbehoud)

1. Max Verstappen (Red Bull) 2. Lando Norris (McLaren) 3. George Russell (Mercedes) 4. Alexander Albon (Williams) 5. Fernando Alonso (Aston Martin) 6. Carlos Sainz (Ferrari) 7. Sergio Pérez (Red Bull) 8. Oscar Piastri (McLaren) 9. Charles Leclerc (Ferrari) 10. Logan Sargeant (Williams) 11. Lance Stroll (Aston Martin) 12. Pierre Gasly (Alpine) 13. Lewis Hamilton (Mercedes) 14. Nico Hülkenberg (Haas) 15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 16. Esteban Ocon (Alpine) 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)* 18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 19. Liam Lawson (AlphaTauri) 20. Kevin Magnussen (Haas)**

* Yuki Tsunoda: drie plaatsen gridstraf wegens impeding.

** Kevin Magnussen: gridstraf wegens het wisselen van motoronderdelen.