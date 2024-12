Er staat nog één wereldtitel op het spel vandaag waar McLaren en Ferrari om zullen strijden. Maar met een frontrow lockout van team oranje en de helft van team rood op de laatste startrij, lijkt het een gelopen race. Lijkt, want in de Formule 1 weet je het maar nooit.

Lando Norris en Oscar Piastri zijn het hele weekend al rap op de omloop van het Yas Marina Circuit. Ook tijdens de kwalificatie waren ze niet bij te houden en dus staat het duo op de eerste startrij. Gaat McLaren dan eindelijk sinds 1998 weer de constructeurstitel winnen? Daarachter Carlos Sainz en Max Verstappen. Met name de Spanjaard wil nog éénmaal vlammen en minimaal op het podium eindigen. Dit is voorlopig misschien de laatste keer zijn dat hij zijn prijzenkast kan aanvullen, want vanaf volgend jaar rijdt hij in de beduidend minder snelle Williams.

LEES OOK: Preview GP Abu Dhabi: 6 redenen om de tissues erbij te pakken

Dan nog aandacht voor twee heren in de top toen die zomaar eens voor een verrassing kunnen zorgen vandaag. Op P7 treffen we Nico Hülkenberg. De Duitser kreeg gisteravond een gridstraf aan de broek en moest daarom zijn vierde startplek opgeven. Maar hij was dus in de kwalificatie rapper dan Max Verstappen en George Russell. De snelheid zit er het hele weekend al goed in en kijk dus niet gek op als hij zich een weg naar voren zal banen. En dan op P9 Valtteri Bottas. Hij is de enige coureur op de grid die nog geen punten heeft gescoord dit seizoen. Gaat het hem dan vanmiddag, uitgerekend in zijn laatste race voor Stake F1, eindelijk lukken?

Nog één keer

Achterin het veld staan twee topcoureurs die, om verschillende redenen, het licht uit hun ogen zullen rijden in deze allerlaatste Grand Prix van het seizoen. Op een teleurstellende P16 start Lewis Hamilton. De Brit neemt afscheid van Mercedes en wil niets liever dan met opgeheven hoofd de Duitse formatie verlaten. Op de negentiende stek staat de Ferrari-bolide van Charles Leclerc. Hij kan theoretisch nog tweede worden in het kampioenschap en het Italiaanse team helpen aan de constructeurstitel. Het is een schier onmogelijke taak, maar zoals gezegd: in de Formule 1 weet je het maar nooit.

De Grand Prix van Abu Dhabi start vandaag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!