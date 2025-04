Oscar Piastri is na een sterk optreden in de kwalificatie de polesitter voor de Grand Prix van Bahrein. Naast hem staat niet teamgenoot Lando Norris maar Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Britse McLaren-coureur treffen we pas op P6 op de startopstelling, met daarachter Max Verstappen op P7. Kortom, de fans kunnen zich opmaken voor een vermakelijke woestijnrace.

De teleurstelling droop van het gezicht van Norris na afloop van de kwalificatie. Ook hij zou toch op de eerste startrij moeten staan? “Het lijkt wel alsof ik nooit in Formule 1 heb gereden”, bromde hij. Gezien de snelheid van zijn oranje bolide, kunnen we wel verwachten dat hij vandaag vanaf de zesde positie snel oprukt naar voren. En dat zal hij ook wel moeten, wil hij niet de leiding in het kampioenschap kwijtraken aan Piastri.

Teleurgesteld waren ook de coureurs van Mercedes na de kwalificatie. George Russell (P2) en Kimi Antonelli (P4) kregen beiden een gridstraf van één plek aan de broek en staan hierdoor dus op de derde en vijfde stek op de startopstelling. Tussen hen ingeklemd zien we misschien wel de grootste verrassing op de grid: Pierre Gasly. Deze vierde plek is een mooie opsteker voor Alpine gezien de Franse renstal tot op heden nog puntloos is dit seizoen. Komt hier vandaag verandering in?

Op de vierde startrij treffen we Max Verstappen en Carlos Sainz. De Nederlander was ontevreden met P7 en de vraag is of de RB21 op dit circuit snel genoeg is voor een podiumplek. De Spanjaard was daarentegen juist in zijn nopjes met de achtste plek omdat hij Q3 had gehaald en eindelijk zijn teamgenoot Alex Albon versloeg in de kwalificatie.

Bekijk hieronder de volledige startopstelling voor de Grand Prix van Bahrein die vanmiddag om 17.00 uur start (Nederlandse tijd).

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.