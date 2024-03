Max Verstappen pakt de draad weer ijzersterk op aan de start van het seizoen. De regerend wereldkampioen begint de openingsrace van 2024 vanaf pole postion. De Ferrari’s waren ook rap in de kwalificatiesessie en starten vanaf de tweede en vierde stek. Als we de testdagen mogen geloven, komen de rode bolides dit jaar beter voor de dag tijdens de races. Kunnen zij het Verstappen wellicht moeilijk maken?

En hoe zit het met de race pace van George Russell en Lewis Hamilton in de nieuwe Mercedes W15? De coureurs starten respectievelijk vanaf de derde en negende positie. Vlak ook zeker Sergio Pérez en Fernando Alonso niet uit. Zij rollen weg vanaf de derde startrij en kunnen na het doven van de lichten direct toeslaan als er voor hen op de baan wat misgaat. Kijken we naar de staart van het veld, dan zien we daar de beide Alpines. De Franse constructeur heeft Esteban Ocon en Pierre Gasly helaas niet kunnen voorzien van een rappe bolide. Beide coureurs kijken waarschijnlijk nu al uit naar de geblokte vlag.