Hoewel Max Verstappen oppermachtig naar de snelste tijd reed tijdens de kwalificatie voor de Belgische Grand Prix, vertrekt Charles Leclerc vanaf pole position. Vanwege een gridstraf vertrekt de regerend wereldkampioen vanaf P11. Wat kan hij vanaf die positie klaarspelen in de Ardennen?

Geen Verstappen dus op de eerste rij, wel een Red Bull naast de Ferrari van Leclerc. En deze RB20 is in handen van Sergio Pérez. Net wanneer de Mexicaan op de schopstoel zit, rijdt hij een dijk van een sessie. De start gaat cruciaal worden voor beiden want achter hen staan twee McLarens en twee Mercedessen

Met name McLaren was indrukwekkend snel in de droge vrije trainingen. Gezien vandaag de zon schijnt boven het circuit, is de kans groot dat zij ook vanmiddag weer zullen imponeren. Verstappen deelt deze mening en verwacht dat Lando Norris en Oscar Piastri zich snel in de frontlinie zullen melden.

Daarachter zijn het respectievelijk Carlos Sainz, Fernando Alonso en Esteban Ocon die de top tien complementeren. Kunnen zij verrassen met een goede start en zich naar voren wurmen in de eerste bocht? Als het ergens kan, dan is het hier op Spa-Francorchamps.

Dan treffen we pas Verstappen op P11. De regerend wereldkampioen wil snel plekken goedmaken en hoopt de racepace van McLaren te kunnen bijbenen. Toch is hij huiverig voor het mogelijke tumult na de start in La Source. Hoe vaak zijn hier wel niet coureurs gesneuveld? Als hij hier goed doorheen komt, dan is een podiumplek wellicht mogelijk.

De Grand Prix van België start vanmiddag om 15.00 uur.

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)