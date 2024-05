Max Verstappen vertrekt voor de zesde maal dit seizoen vanaf de eerste startplek. Toch lijkt deze Grand Prix op papier geen abc’tje te worden voor de Nederlander. De verschillen zijn klein in Miami en teamgenoot Sergio Pérez start slechts vanaf de vierde stek. Tussen de Red Bulls ingeklemd staan de twee rappe Ferrari’s. Kunnen zij voor een verrassing zorgen in de Sunshine State?

Reden voor dit voorzichtige optimisme voor de Ferrari-fans is het enigszins hoopvolle commentaar van Charles Leclerc na afloop de sprintrace: “We zagen dat onze banden qua slijtage ongeveer gelijk opgingen met die van Red Bull. Morgen staat er een lange race op het programma, dus de kwalificatie is erg belangrijk om zo ver mogelijk vooraan te starten. Op deze manier kunnen we hen met een goede strategie onder druk zetten.”

Daarachter staan ook nog twee coureurs op de grid die kans maken op een podiumplek: Lando Norris en Oscar Piastri. De snelheid zit er goed in bij McLaren dit weekend en de upgrades die ze hebben meegebracht kunnen ze wellicht in de race ook wat meer naar voren brengen.

Hero to zero

Wie zijn podiumplek van vorig jaar niet zal herhalen is Fernando Alonso. De Spanjaard vertrok in 2023 vanaf de tweede plek en kwam als derde over de finish. Dit keer moet hij genoegen nemen met P15, nog achter zijn teamgenoot die vanaf de elfde stek vertrekt. Meer dan een handjevol punten zal er niet inzitten voor Aston Martin in Miami, tenzij er iets heel geks gebeurt.

Tot slot nog Daniel Ricciardo. Zelden ging iemand in één dag zo snel van hero to zero. De Australiër werd knap vierde in de sprintrace en werd door velen bejubeld dat hij het nog in zich heeft. Maar enkele uren later kwam hij niet verder dan de P18 in de kwalificatie. Daar komt ook nog een gridstraf van drie plaatsen bij die hij heeft opgelopen in China, waardoor hij de hekkensluiter is op de grid. Teamgenoot Yuki Tsuoda start tien plekken voor hem, en dat is toch wel een pijnlijk groot verschil.

