Vanmiddag om 15.00 uur gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Het veld zat in de kwalificatie dicht op elkaar op de Red Bull Ring, op een ontketende Max Verstappen na. Kan hij het machtsvertoon van gisteren vasthouden in de race, of gaat het toch weer spannend worden in de kop van het veld?

Op de eerste startrij treffen we, net zoals in de Oostenrijkse sprintrace, naast Max Verstappen de oranje bolide van Lando Norris. De McLaren-coureur zinspeelt op revanche na de opgelopen deuk van gisteren. Gaat het hem ditmaal wel lukken om de wagen met startnummer 1 in te halen én voor te blijven? Of krijgen we bij de start een herhaling van de Grand Prix van Spanje waarbij George Russell direct de leiding overneemt vanaf P3? Wanneer twee honden vechten om een been…

Daarachter bevindt zich een interessant groepje met de beide Ferrari-coureurs, Lewis Hamilton en Oscar Piastri. De Australiër kwalificeerde zich naar de derde plek, maar zijn tijd werd afgenomen waardoor hij genoegen moet nemen met P7. De snelheid zit er het hele weekend al goed in bij McLaren, dus in principe zou hij zich snel naar voren moeten kunnen vechten.

Spanning in het middenveld

Op P8 treffen we Sergio Pérez. Wederom een ondermaatse prestatie van de Mexicaan in de kwalificatie, dus hij zal alles op alles zetten om hoger te finishen dan zijn startpositie. Maar dat geldt ook voor de coureurs in zijn spiegels: de Haas- en Alpine-coureurs, en Daniel Ricciardo. En wat te denken van Yuki Tsunoda op P14? Kunnen we weer een briljante start van de Japanner verwachten zodat hij zich ook in deze groep mengt?

In de staart van de grid staan de wagens van Williams, Stake F1 en…Aston Martin. De groene brigade is afgezakt naar de achterkant van het veld en nog maar een schim van het succesvolle team van afgelopen seizoen. De stemming in de gloednieuwe fabriek in Silverstone zal inmiddels wat bedrukt zijn. Wellicht is er door wat geluk en een slimme strategie een kans om een punt te scoren, maar meer zit er voor hen niet in vandaag.

