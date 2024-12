Eindelijk was daar gisteren dan weer een pole position voor Max Verstappen, al duurde de feestvreugde niet lang voor de Nederlander. De Red Bull-coureur werd bestraft vanwege het ophouden van George Russell tijdens de kwalificatie voor de GP van Qatar en verloor de eerste plek aan de Brit. Verstappen zal alles op alles zetten om direct in de eerste bocht die eerste positie terug te pakken.

Op de eerste startrij treffen we dus Russell en Verstappen. De spiegels van dit duo kleuren oranje vanwege de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri die de tweede rij vullen. Tijdens de sprintrace zorgde de formatie uit Woking nog voor een een-tweetje en je moet niet gek opkijken als ze dit kunstje vandaag in de hoofdrace zullen herhalen.

Dan volgen de usual suspects Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Maar hierachter staan een aantal coureurs die we niet zo vaak meer aantreffen in de top tien; Fernando Alonso (P8), Sergio Pérez (P9) en Kevin Magnussen (P10). Met name voor de Mexicaan moet dit als een opluchting voelen gezien hij in Austin voor het laatst bij de beste tien stond opgesteld.

Kansen voor Stake?

De tweede helft van de grid zat in de kwalificatie heel dicht op elkaar, slechts 1,2 seconde bedroeg het verschil tussen de nummer 10 en nummer 20! Dit heeft voor wat verrassingen gezorgd, zoals bij het team van Stake F1. Guanyu Zhou en Valtteri Bottas staan op P12 en P13 en met een beetje mazzel scoren ze punten vandaag. Dit zou een enorme opsteker zijn voor het team dat in het constructeurskampioenschap stijf onderaan staat met nul punten.

De Grand Prix van Qatar start vandaag om 17.00 uur Nederlandse tijd.

