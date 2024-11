McLaren heeft op jacht naar de eerste constructeurstitel sinds 1998 uitstekende zaken gedaan bij het sprintnummer in Qatar. Dankzij een één-tweetje van Oscar Piastri en Lando Norris vergroot het de marge met Ferrari. Max Verstappen beleeft weinig lol aan de rit onder kunstlicht: de kersverse wereldkampioen eindigt als achtste.

De laatste sprintrace van 2024 in Qatar staat, net als het hoofdnummer morgen en de GP van Abu Dhabi volgende week, vooral in het teken van de climax in de strijd om het constructeurskampioenschap. Daarin zijn McLaren en Ferrari in een heftige strijd verwikkeld, waarbij de Britse renstal voor de start een marge van 24 punten koestert. Dankzij het een-tweetje van Piastri en Norris is die vergroot tot 30.

Met name Norris zal veel vertrouwen uit de sprintrace hebben gehaald: voor de tweede keer in elf races waarin hij van pole is vertrokken, raakt hij in de openingsronde de leiding eens niet kwijt. Vanaf de eerste meters controleert hij de race, vergeet daarnaast op verzoek van de pitmuur ook niet collega Piastri aan te haken. Met DRS kan de Australiër George Russell, die de hele wedstrijd flink aandringt, achter zich houden. Op de finish geeft Norris zijn teamgenoot tegen de uitdrukkelijke wil van het team nog een cadeautje, als dank voor het offer dat hij voor hem in São Paulo heeft gebracht. “Bedankt voor het teamwerk”, aldus Piastri.

Voor Max Verstappen draait het korte nummer uit op een fikse tegenvaller. Hij verliest bij de start drie plaatsen, klaagt over overstuur en finisht als achtste. De wereldkampioen speelt een bijrol, zoals verwacht na de zesde plek in de kwalificatie.

