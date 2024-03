Net als vorig weekend start Max Verstappen de race vandaag vanaf pole position. Op de hogesnelheidsbaan in Jeddah was de Nederlander tijdens de kwalificatie zijn concurrentie te snel af in de RB20. Welke coureurs op de startopstelling moeten we in de gaten houden tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië?

Achter Neerlands trots staan de usual suspects opgesteld, waarbij Fernando Alonso misschien wel de coureur is om in de gaten te houden. De Spanjaard zit er namelijk het hele weekend al goed bij in Saoedi-Arabië. Verstappen zal waarschijnlijk geen last van hem krijgen in zijn jacht op de overwinning, maar een podiumplek is zeker mogelijk voor de Aston Martin-coureur.

De grote afwezige op de grid is natuurlijk Carlos Sainz. De Ferrari-coureur werd geveld door een blindedarmontsteking waardoor reservecoureur Oliver Bearman zijn plek mocht innemen. De pas 18-jarige Brit maakte een sterke indruk tijdens de derde vrije training en kwalificatie. Door een foutje miste hij op een nippertje Q3 waardoor Lewis Hamilton opgelucht adem kon halen. Bearman staat nu op de startopstelling op een keurige elfde plek.

De zevenvoudig wereldkampioen is overigens vol lof over zijn landgenoot: “Hij heeft het geweldig gedaan! Om pas tijdens VT3 in een auto te springen en te presteren zoals hij heeft gedaan, is echt indrukwekkend”, sprak Hamilton na afloop van de kwalificatie. “Ik ben heel blij dat hij deze kans krijgt.”