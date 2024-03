Het is racedag en dat betekent dat we voorafgaand aan de GP van Saoedi-Arabië drie opvallende zaken voor je uitlichten waar je op moet letten. Zo ben je helemaal klaar voor de tweede race van het seizoen.

1. Feestje Verstappen

Alleen een crash of technisch malheur kan een zege van Max Verstappen zaterdag voorkomen in Jeddah. De Nederlander, startend vanaf pole position, toonde in de vrije trainingen al veruit de snelste race pace van iedereen. Laten we dus gemakshalve van een zege uitgaan. En let dan vooral op het feestje bij Verstappen na afloop. Ten eerste omdat hij zijn honderdste podiumplaats uit zijn loopbaan kan veroveren, toch een mooie mijlpaal. En tweede natuurlijk omdat de hele Red Bull-saga speelt en hij na het uitspreken van steun ook in daad en in gebaar een overwinning mogelijk vooral met Helmut Marko zal vieren.

2. Safety car

De snelheden zijn immens en de muren zijn overal nabij tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Geen wonder dus dat de rode vlag al meer dan eens werd gezwaaid op het circuit in Jeddah. Ook dit jaar was het al raak in de derde vrij training en in de kwalificatie. En al zou er niet eens sprake zijn van een rode vlag tijdens de race, dan nog zijn er ongetwijfeld incidenten zat waardoor er situaties ontstaan met een virtual safety car of echte safety car. Dat gaat effect hebben op de wedstrijd en zeker op de strategie: een boeiend schouwspel wacht!

VIDEO: Samenvatting kwalificatie GP Saoedi-Arabië

3. Gevaar Bearman

Een seizoen met exact dezelfde 20 coureurs als in de laatste race van het seizoen ervoor – het duurde maar één weekend. Want bij Grand Prix nummer twee van het seizoen is de eerste debutant een feit: Oliver Bearman. De pas achttienjarige Brit valt in voor Carlos Sainz (blindedarmontsteking) en daarmee is Bearman de eerste F1-debutant in een Ferrari sinds 1972 (!).

Met slechts één vrije training en een beperkte long run mag Formule 2-talent Bearman vandaag vanaf P11 starten op een lastig te bedwingen baan. Het gevaar voor hem is dat hij over de limiet gaat, met dan een zware crash tot gevolg. Rustig blijven dus en dan kunnen er ook zomaar mooie dingen gebeuren. De auto heel houden en punten scoren is het devies; dat zou een geweldig debuut betekenen.

En waar je verder op moet letten tijdens de GP van Saoedi-Arabië:

Het circuit kent een lengte van 6174 meter

De coureurs rijden 50 ronden

De race begint om 18.00 uur Nederlandse tijd

