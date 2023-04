Voor de tweede keer dit jaar start Max Verstappen een Grand Prix vanaf poleposition. Werd de Nederlander bij zijn eerste pole in Bahrein nog in de rug gesteund door teamgenoot Sergio Pérez, dit keer staat hij er alleen voor.

Pérez was er in Bahrein als de kippen bij om beide Ferrari’s uit de rug van Verstappen te houden, iets waar hij aanvankelijk overigens niet helemaal in slaagde. Op Albert Park staat de Nederlander er alleen voor. Zijn Mexicaanse adjudant start in Melbourne helemaal achteraan, na een dure fout in Q1. Achter Verstappen staan twee coureurs die wat recht te zetten hebben: George Russell start vanaf de tweede plek, terwijl Lewis Hamilton op P3 staat. Ook Fernando Alonso mag niet worden uitgevlakt. De Spanjaard parkeert zijn auto morgenochtend op de vierde startplek en zal zich ongetwijfeld in de strijd met Hamilton, Russell en Verstappen willen mengen.

Video: Samenvatting kwalificatie voor GP Australië

Nyck de Vries start weliswaar in het achterveld, maar heeft de stijgende lijn te pakken. Stond hij in Bahrein nog op P19 en een race later in Saoedi-Arabië op P18, dit keer mag hij vanaf de vijftiende plek vertrek. Voor het eerst dit seizoen haalde de coureur van AlphaTauri Q1 en hoewel hijzelf op meer had gehoopt, is dat een prima prestatie.

De Vries voor het eerst in Q2: ‘Maar er had meer ingezeten’

De start van de Grand Prix van Australië is zondagochtend om 07:00 uur, wekker zetten dus.

Startopstelling Grand Prix van Australië (onder voorbehoud)

F1.com