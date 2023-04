De Grand Prix van Azerbeidzjan is er altijd één om van te watertanden. De combinatie van het smalle deel door de oude stad van Bakoe en het extreem snelle rechte stuk over de Neftçiler Prospekti, levert de race al na een paar jaar de status van moderne klassieker op.

Vorig jaar won Max Verstappen nadat hij als derde – achter Sergio Pérez en Charles Leclerc – was vertrokken. Dit jaar staat de Nederlander bij de start een plekje verder naar voren en hoeft hij alleen Leclerc voor zich te dulden. Kan Verstappen meteen al in de eerste bocht zijn rivaal uit Monaco verschalken en vervolgens bij het veld wegrijden?

Mogelijk kiest de tweevoudig wereldkampioen het zekere voor het onzekere en besluit hij niet direct in de clinch te gaan met de Ferrari van Leclerc. Die auto is – zoals Leclerc zelf ook toegeeft – in racetrim een stuk minder snel dan de Red Bull van Verstappen en dus hoeft de Nederlander niet direct te pushen, zo bewees ook de sprintrace op zaterdag. Toen wist Pérez vanaf P2 binnen enkele ronden polesitter Leclerc te achterhalen.

Lees ook: Pérez toont zich meester van de stratencircuits en wint sprintrace Azerbeidzjan

Nyck de Vries moet even over een drempel. De AlphaTauri-coureur kende een geweldige vrije training op vrijdag, maar kwam daarna vooral de muren van het circuit en zichzelf tegen. Zaterdag eindigde hij de sprintrace op de veertiende plaats en dat zal hem ongetwijfeld vertrouwen hebben gegeven.

Speciale aandacht voor Lewis Hamilton en Fernando Alonso die zij aan zij op de startgrid staan en ongetwijfeld niet voor elkaar willen onderdoen.

De start van de Grand Prix van Azerbeidzjan is op een prima tijdstip: 13:00 uur Nederlandse tijd.

Startopstelling Grand Prix van Azerbeidzjan (voorlopig)