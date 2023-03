Beter kan het Formule 1-seizoen voor Max Verstappen niet beginnen. De Nederlander veroverde zaterdag poleposition voor de openingsrace van het seizoen en zag zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez naar een tweede startplaats rijden.

En dus kan de Mexicaan zondagmiddag op het Bahrain International Circuit doen waar hij vorig seizoen zo goed in was: het vormen van een buffer tussen Verstappen en de ongetwijfeld bloeddorstige Ferrari-piloten Charles Leclerc en Carlos Sainz op de tweede startrij. Saillant is dat Leclerc tegen het einde van de kwalificatie bewust een mogelijke pole liet varen om voor de start van de race een vers setje rode banden over te hebben.

Verstappen: ‘Positief verrast dat ik op pole sta na moeizame trainingen’

Achter de vier usual suspects vinden we één opvallende naam: Fernando Alonso. De coureur van Aston Martin was snel in de vrije trainingen, maar moest tijdens de kwalificatie genoegen nemen met de vijfde stek, achter de Red Bulls en Ferrari’s. Toch mogen we de oude rot niet uitvlakken. De AMR23 lijkt goed in de long runs en Alonso staat bekend als een prima starter. Achter Alonso vinden we de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton, terwijl Lance Stroll, Esteban Ocon en Nico Hülkenberg de top tien volmaken.

VIDEO: De samenvatting van de kwalificatie van de Grand Prix van Bahrein

Op de achterste startrij vinden we Pierre Gasly (P19) tegenwoordig rijdend voor Alpine en Nyck de Vries (P20), zijn opvolger bij AlphaTauri. De Nederlander liet gisteren weten teleurgesteld te zijn over zijn kwalificatie, maar zal vandaag met frisse moed naar voren kunnen kijken. Het feit dat er tussen Lando Norris op P10 (1:31.381) en de nummer laatst Gasly (1:32.181) slechts acht tienden zit, geeft maar eens aan hoe dicht het veld bij elkaar ligt. Iets waar De Vries hoop uit moet kunnen putten.

De start van de Grand Prix van Bahrein is om 16:00 uur Nederlandse tijd.

Startopstelling Grand Prix van Bahrein (onder voorbehoud)

FIA