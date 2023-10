Er staat Max Verstappen in Austin vanaf negen uur vanavond een inhaalrace te wachten. De drievoudig wereldkampioen kwam vrijdag in de kwalificatie voor de GP Verenigde Staten niet verder dan P6. Tijd voor een blik op de startopstelling voor de race, met maar liefst vier coureurs die vanuit de pitstraat de wedstrijd zullen aanvangen.

Dat laatste bleek zondag enkele uren voor de start en heeft betrekking op de rijdersduo’s van Aston Martin en Haas. Dat eerste team voorzag de bolides van zowel Fernando Alonso (17e) als Lance Stroll (19e) van diverse andere onderdelen. Haas veranderde de achtervleugels van de auto’s van Nico Hülkenberg (14e) en Kevin Magnussen (16e). Ook zij starten daardoor vanuit de pits.

Max Verstappen zal het niet deren, hij jaagt vanaf de zesde plek straks op zijn vijftigste GP-overwinning. De eerste startrij wordt gevormd door polesitter Charles Leclerc (Ferrari) en Lando Norris (McLaren). Daarachter bezetten Lewis Hamilton (Mercedes) en Carlos Sainz (Ferrari) respectievelijk de plekken drie en vier op de grid. Ook zij ruiken kans op de overwinning.

Verstappen deelt de derde startrij met George Russell, die in zijn Mercedes vanaf de vijfde plek vertrekt. Het wordt hoe dan ook cruciaal voor de Nederlander om in de krappe eerste bocht uit de problemen te blijven. Lukt dat, dan kan daarna de verwachte opmars in de snelle Red Bull beginnen.

De nieuwe startopstelling voor de GP Verenigde Staten:

* Alonso, Stroll, Hülkenberg en Magnussen starten allen vanuit de pitstraat

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten met o.a. het complete tijdschema

