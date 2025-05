De sprintrace van de Grand Prix van Miami 2025 belooft een spektakel te worden, met een verrassende pole-position voor de jonge Italiaan Andrea Kimi Antonelli. De 18-jarige Mercedes-coureur schreef geschiedenis door als jongste Formule 1-coureur ooit een pole-position te behalen in een officiële sessie. Met een indrukwekkende rondetijd van 1:26.482 bleef hij Oscar Piastri slechts 0,045 seconden voor.

De tweede startrij wordt bezet door Lando Norris en Max Verstappen. Verstappen, die onlangs vader is geworden van dochter Lily, keerde vrijdag terug op het circuit van Miami en kwalificeerde zich die middag als vierde.

George Russell start vanaf de vijfde positie, gevolgd door de Ferrari’s van Charles Leclerc en Lewis Hamilton op respectievelijk de zesde en zevende plaats. Alexander Albon verraste met een achtste tijd, terwijl Isack Hadjar en Fernando Alonso de top tien compleet maken.

Carlos Sainz kende een teleurstellende kwalificatie en start vanaf de vijftiende positie. Jack Doohan uitte zijn frustratie na een miscommunicatie met zijn team, waardoor hij slechts als zeventiende start.

De sprintrace vindt plaats op zaterdag 3 mei om 18:00 uur Nederlandse tijd. De top acht finishers verdienen punten voor het kampioenschap. Met Antonelli op pole en beide McLaren-coureurs in de achtervolging belooft het een spannende race te worden.

Startopstelling sprintrace GP Miami 2025:

