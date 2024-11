De messen zijn geslepen voor het raceweekend in Brazilië waarbij zowel op zaterdag als zondag de punten worden verdeeld. Alles draait hier natuurlijk om de spannende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lando Norris. We trappen vanmiddag af met de sprintrace op Interlagos waarbij McLaren de eerste startrij volledig oranje kleurt.

De coureurs gehuld in papaya-kleuren deelden op vrijdag namelijk alvast een eerste tikje uit richting Red Bull door in de sprintkwalificatie naar de eerste en tweede tijd te rijden. De ideale uitgangspositie om deze korte race volledig naar hun hand te zetten en verder uit te lopen in het constructeurskampioenschap. Max Verstappen stuurde zijn Red Bull naar P4 en staat ingeklemd tussen de Ferrari’s van Charles Leclerc (P3) en Carlos Sainz (P5). Met de afgelopen races in het achterhoofd weet de regerend wereldkampioen dat de rode bolides momenteel lastig te verslaan zijn.

En juist nu heeft Verstappen elk puntje nodig om te zorgen dat zijn voorsprong op Norris (47 punten) niet nog verder slinkt. Ja, het is ‘slechts’ een sprintrace en er worden minder punten uitgedeeld dan bij de Grand Prix morgen, maar hebben we niet vaker gezien dat een titelstrijd door slechts een handjevol punten werd beslist? Van zijn teamgenoot Sergio Pérez kan hij, wederom, niet veel steun verwachten in deze sprintrace. De Mexicaan start vanaf een teleurstellende dertiende plek. Dit terwijl zijn beoogd opvolger Liam Lawson vanaf P8 start in de mindere Visa RB-bolide. Gaat Red Bull dit seizoen nog ingrijpen om deze coureurs te wisselen van stoel?

Verder zijn er nog twee andere namen die positief opvallen in de top 10: Pierre Gasly op de zevende stek en Oliver Bearman, die werd opgetrommeld om de zieke Kevin Magnussen te vervangen, zien we op P10. Wederom vóór Haas-teamgenoot en kwalificatiebeest Nico Hülkenberg.

Gemengde gevoelens Hamilton

Tot slot nog een coureur die vandaag met gemende gevoelens het asfalt zal betreden. En dan hebben we het over Lewis Hamilton. De Brit kende een teleurstellende sprintkwalificatie en kwam niet verder dan de elfde tijd. Hierdoor staat hij pal voor de RB20 van Pérez op de grid. Dit terwijl de zevenvoudig wereldkampioen juist hier wil schitteren in de geboortestad van zijn idool Ayrton Senna, die dertig jaar geleden overleed. Mocht hij dit niet voor elkaar krijgen, dan krijgt hij nog een kans na de sessies van vandaag. Dan eert Hamilton Senna door de legendarische McLaren MP4/5B, de bolide waarmee de Braziliaan in 1990 de wereldtitel won, de sporen te geven in São Paulo.

De sprintrace begint vanmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd.

