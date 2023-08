De Grand Prix van Nederland stond bol van de opmerkelijke momenten. Tijdens een bijzonder spannende race werd er ook een hele rits records gebroken of geëvenaard. Hieronder zetten we die records op een rijtje.

Max Verstappen – negen overwinningen op rij

We beginnen met het meest besproken record: Max Verstappen wint zijn negende race op rij. Daarmee evenaart hij het record dat Sebastian Vettel in 2013 zette. In 2013 werd dit als een onverslaanbaar record gezien, maar de prestaties van Red Bull en Verstappen dit jaar roepen daar toch wel wat twijfels over op. Momenteel lijkt het bijzonder waarschijnlijk dat Verstappen dit record niet alleen gaat breken, maar er ook nog eens flink overheen gaat.

Max Verstappen – meeste overwinningen vanaf pole position op rij

Verstappen behaalde in Zandvoort ook pole position, zijn achtste van het seizoen, die ook allemaal in een overwinning omgezet zijn. Daarmee heeft Verstappen zijn afgelopen twaalf pole positions weten te verzilveren en evenaart hij het record van Michael Schumacher. De laatste keer dat Verstappen wel pole position had maar geen overwinning, was in de Grand Prix van Oostenrijk in 2022. Verstappen eindigde toen als tweede, achter Charles Leclerc.

Fernando Alonso – langste tijd tussen het eerste en laatste podium

Fernando Alonso behaalde een mooie tweede plek in Zandvoort en kon zelfs heel even een dreiging vormen voor Verstappen bij de laatste herstart. De winst was hem niet gegund, maar de podiumplek betekent wel dat Alonso nu 105 keer op het podium heeft gestaan in zijn carrière. De eerste keer dat Alonso op het podium stond, was in Maleisië in 2003. Dat betekent dat er tussen zijn eerste en laatste podium 7462 dagen zitten. Alonso verbreekt daarmee het record van Michael Schumacher, dat op 7399 dagen stond.

Meeste pitstops in een race

Door het wispelturige weer bevonden de coureurs zich vaak in de pitlane. In totaal werden er 89 pitstops gemaakt tijdens de race. Dat is meer dan ooit in één race plaats heeft gevonden.

Meeste inhaalacties in een race

Spannend was het in ieder geval zeker in Zandvoort. Tijdens de race zijn er maar liefst 188 inhaalacties geregistreerd, meer dan ooit in een enkele race plaatsvonden. Het is ook zeker een unicum voor Zandvoort. Ter vergelijking: de Grand Prix van Nederland van 2022 telde slechts 24 inhaalacties. Inhaalacties op iemand in de pits zijn hierbij niet meegerekend. Ook de inhaalacties in de eerste ronde zijn buiten beschouwing gelaten.

De meeste van manoeuvres van dit jaar staan op naam van Esteban Ocon, met maar liefst veertien acties. Verstappen was de enige coureur die niet ingehaald werd, en Logan Sargeant was de enige coureur die niemand in wist te halen. Valtteri Bottas werd het vaakst ingehaald deze race: 21 keer.

Overige

Geen record misschien, maar zeker de moeite van het vermelden waard: dit was de eerste keer in de geschiedenis van de Grand Prix van Nederland dat de race stilgelegd werd door een rode vlag. Het is ook de eerste keer dat Aston Martin op het podium staat in Zandvoort. Dat is extra bijzonder aangezien het merk in 1959 op Zandvoort haar debuut maakte in de Formule 1.