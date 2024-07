De Grand Prix van Groot-Brittannië was misschien wel de spannendste race van het huidige seizoen. Het Britse weer zorgde voor een spektakelstuk op Silverstone, waarbij Lewis Hamilton zich temidden van een hoop consternatie de snelste bewees. Een sprookjesachtige overwinning en een race die de fans van statistiek nog wel even bezighoudt. We zetten de opvallendste cijfers op een rijtje.

Voor Lewis Hamilton, sowieso een man van duizelingwekkende statistieken, betekende zijn zege op Silverstone de 104e overwinning van zijn carrière en een nieuw record voor de Formule 1. Het was tevens zijn negende triomf in de Britse GP. Daarmee laat hij Michael Schumacher eindelijk achter zich; de Duitse legende wist ‘slechts’ acht keer op één circuit (Nevers Magny-Cours, Franse GP) te winnen.

Verder was het voor Hamilton de vijftiende keer dat hij op het podium stond in Engeland, waarmee hij het record voor meeste top drie-finishes in één Grand Prix nog eens verder uitbreidde. Daarbij is hij de eerste coureur die na driehonderd racestarts nog een race heeft gewonnen.

Dankzij Hamiltons triomf gaat 2024 de boeken in als een van de meest competitieve seizoens van de afgelopen twintig jaar. De 39-jarige Brit is immers de zesde racewinnaar van het seizoen. De laatste twee decennia gebeurde dat slechts drie keer. Ter vergelijking: vorig jaar gingen er maar drie verschillende coureurs met het goud naar huis.

Max Verstappen berustte zondag in de tweede plaats. Geen ramp, rivaal Lando Norris wist hij achter zich te houden. De Nederlander heeft zijn voorsprong in het kampioenschap daardoor weer een stukje uit kunnen breiden – hij staat 84 punten los van zijn vriend van McLaren. Ondanks zijn tweede plaats kon Verstappen wel een klein feestje vieren; op Silverstone kwam hij voor de tweehonderdste keer in actie tijdens een raceweekend. Zijn tweehonderdste Grand Prix rijdt hij later dit jaar op Zandvoort.

Pech voor Pérez

Sergio Pérez zal minder vrolijk terugkijken op het weekend in Silverstone. De Mexicaan liet voor de zoveelste keer te wensen over. Na een mislukte kwalificatie – in Q1 eindigde zijn zaterdag in de grindbak – moest hij vanuit de pitstraat vertrekken. Ook in de race kon hij maar weinig potten breken. Waar zijn teamgenoot van de champagne mocht proeven, eindigde Pérez op de zeventiende plaats.

Het is de zesde race op rij dat Pérez teleurstelt – sinds de Grand Prix op Imola laat Checo het afweten. Mede dankzij twee DNF’s verzamelde hij in de afgelopen zes Grands Prix maar 21 WK-punten. Max Verstappen scoorde er in hetzelfde tijdsbestek liefst 119! De drievoudig wereldkampioen heeft inmiddels meer dan twee keer zoveel punten (255) als zijn teamgenoot (118).

