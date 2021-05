Haas-teambaas Günther Steiner heeft bevestigd dat het chassis van de VF-21 van Mick Schumacher in orde is voor de race. De Italiaan geeft zijn Duitse rookie echter weinig vertrouwen mee: hij maakte bekend dat de schade van die crash opliep ‘tot wel een half miljoen dollar’.

Mick Schumacher crashte in de slotfase van de derde vrije training op zaterdag. De 22-jarige Duitser verloor de achterkant van de Haas in Casino en knalde vol met de linkerzijde van de auto in de bandenstapel. De VF-21 zag er slecht uit, met name de ophanging aan de linkerkant en ook de achterkant waren zwaar gehavend. Kort daarna maakte Haas al bekend dat Schumacher niet in de kwalificatie zou verschijnen: de schade was te groot om nog binnen twee uur te herstellen. Hij zal de race dus noodgedwongen als laatste starten.

Gevreesd werd voor een chassiswissel voor het team, een kostbare noodzaak. Teambaas Steiner zegt nu dat dat niet nodig is. “De schade was behoorlijk groot, zoals je kon zien”, vertelt hij tegen Motorsport.com. “De voorkant, de achtervleugel, de ophanging aan de linkerzijde en de sidepod”, somt de Italiaan op.

“Maar het chassis is intact gebleven”, maakt Steiner bekend. “We hoeven deze dus niet te wisselen. Maar de schade was groot.” Volgens Steiner zou het bedrag van de schade tussen de 300.000 en 500.000 dollar, omgerekend zo’n 245.000-410.000 euro, moeten liggen. “Dat is wat dit soort auto’s kosten. De voorvleugel alleen al is 150.000 dollar (zo’n 123.000 euro, red.)”, besluit Steiner.