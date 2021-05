Ferrari heeft bevestigd dat Charles Leclerc gewoon van pole vertrekt in Monaco. Er is geen nieuwe versnellingsbak nodig na zijn crash in Q3, dus er volgt ook geen gridstraf.

Leclerc kan wat dat betreft opgelucht ademhalen, want de Monegask zat direct na de kwalificatie wel even in de rats of hij zijn thuisrace wel van pole zou kunnen vertrekken.

Ferrari liet zaterdagavond, enkele uren na de kwalificatie, echter al weten dat het er goed uitzag, maar er nog wel een second opinion zou volgen. Na verdere controle bevestigt Ferrari nu dat er geen versnellingsbakwissel nodig is.

“Na uitgebreide verdere checks op zondagochtend, zijn er geen gebreken gevonden aan Charles’ versnellingsbak. Hij zal de race dus gewoon vanaf zijn zaterdag veroverde poleposition vertrekken”, aldus Ferrari.

Leclerc crashte zaterdag aan het eind van Q3 uit de kwalificatie, maar zijn pole-ronde stond toen al.