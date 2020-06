Steiner blikt vooruit op openingsnummer: ‘Zijn zo klaar als we maar kunnen zijn’

Over enkele dagen is het zover, eindelijk gaat het seizoen 2020 van start. Ook voor coureurs en teambazen waren het lange maanden, maar nu het racegeweld weer losbarst, is de motivatie groot. Toch zijn de afgelopen maanden nuttig geweest voor de sport. Dat zegt Haas-teambaas Günther Steiner. “Iedereen, de teams, de F1 en de FIA, werkte samen en we kwamen met ideeën om de sport beter te maken voor de toekomst.”

Hoewel de coronacrisis een moeilijke periode voor de Formule 1-teams was, neemt Günther Steiner ook positieve dingen mee uit de afgelopen maanden. “Alles heeft positieve kanten. Ik had het graag in andere omstandigheden gezien, maar ik denk dat het positieve is dat iedereen, de teams, de F1 en de FIA, samenwerkte en met ideeën kwam om de sport beter te maken voor de toekomst”, zegt de Haas-teambaas.

“Ik hoop dat we ons dat in de toekomst herinneren”, vertelt Steiner er wel bij. “Ik hoop dat we over drie jaar niet opnieuw alleen aan onszelf denken, en dan niet meer het beste doen voor de sport, zowel op de middellange als lange termijn.”

Steiner blikt niet alleen terug, hij kijkt ook vooruit, te beginnen met de Grote Prijs van Oostenrijk. “Ik denk dat we zo klaar zijn als we maar kunnen zijn. Iedereen in het team is zeer gemotiveerd om weer te gaan racen. Ze willen aan de slag.” Het Haas-duo Grosjean-Magnussen heeft natuurlijk niet stilgezeten de afgelopen maanden. “De coureurs bleven uiteraard trainen. Ik weet bijvoorbeeld dat Kevin (Magnussen, red.) veel gekart heeft, Romain (Grosjean, red.) heeft veel gesimracet”, aldus Steiner.

Met de GP’s van Oostenrijk en Steiermark rijdt de F1 voor het eerst twee opeenvolgende races op hetzelfde circuit. “Het is een nieuwe situatie om in een seizoen twee races op hetzelfde circuit te hebben, vooral twee weken achter elkaar”, stelt Steiner vast. “We zullen zien wat het geeft. We zullen ongetwijfeld veel leren in het eerste weekend en hopelijk kunnen we dat toepassen tijdens het tweede weekend.” Twee races op hetzelfde circuit of niet, Steiner is gewoon tevreden dat er weer geracet kan worden. “Ik kijk er echt naar uit om weer te racen en het maximum uit beide weekends te halen.”

