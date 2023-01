Haas F1-teambaas Günther Steiner wilde Mick Schumacher geen reserverol aanbieden omdat hij ervan overtuigd is dat de Duitser daar ‘niet blij’ mee zou zijn geweest. Het zou bovendien ‘een beetje goedkoop’ zijn om dat van hem te vragen, stelt Steiner.

Schumacher moest bij Haas F1 plaatsmaken voor de ervaren Nico Hülkenberg, die na drie jaar als reservecoureur dit jaar weer fulltime terugkeert op de Formule 1-grid. Bij Haas F1 klonk er regelmatig kritiek op Schumacher, die volgens teameigenaar Gene Haas ‘een fortuin’ zou kosten vanwege zijn crashes, maar wel ‘veel potentie’ toonde.

Omdat Schumacher meer tijd nodig had om zich te ontwikkelen, maar Haas die tijd niet meer had, koos het team ervoor om Hülkenberg in de auto te zetten. Schumacher verliet Haas en maakte de overstap naar Mercedes, waar hij als reservecoureur aan de slag gaat. Zo’n aanbod heeft hij niet bij Haas gekregen.

“Om eerlijk te zijn heb ik het niet gevraagd”, geeft Steiner toe in gesprek met GPFans. “Het is altijd moeilijk voor iemand die voor een team reed om op de reservebank te zitten.” Omdat Steiner zelf het antwoord al wist, stelde hij hem de vraag niet. “Ik denk niet dat hij daar blij mee zou zijn geweest.”

Schumacher heeft, zo geeft Steiner aan, niet gevraagd naar de mogelijkheid om als reservecoureur verder te gaan. “Hij benaderde mij niet en ik was niet van plan om het te vragen”, legt Steiner uit. “Dat zou een beetje goedkoop zijn geweest, om hem te zeggen dat hij de auto niet mag besturen maar de reserverol op zich moet nemen”, meent de Zuid-Tiroler.

Schumacher ziet zijn rol als reservecoureur bij Mercedes als een ‘nieuwe start’. “Ik zal alles geven om bij te dragen aan hun prestaties in deze zeer competitieve en professionele omgeving. Ik ben ook gewoon blij en dankbaar voor het vertrouwen dat Toto (Wolff, teambaas, red.) en alle betrokkenen in mij stellen.”