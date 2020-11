Steiner erkent risico, maar ziet ook voordelen aan rookies als rijdersduo

Günther Steiner beseft dat er de nodige risico’s zijn verbonden als zijn team volgend jaar voor twee rookies als coureurs kiest. Hoewel de Haas-teambaas de mogelijke gevaren erkent, ziet hij ook voordelen en kansen. “Dat het niet vaker gebeurt, wil nog niet zeggen dat het niet werkt.”

Haas maakte vorige maand bekend aan het einde van het seizoen afscheid te nemen van Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Volgens de geruchten kiest de Amerikaanse renstal volgend jaar voor Mick Schumacher en Nikita Mazepin als coureurs. Beiden zijn momenteel actief in de Formule 2.

In gesprek met Motorsport.com benadrukt dat Haas nog geen beslissing heeft genomen over de coureurs voor volgend jaar, al wil hij wel zijn mening geven over twee rookies als rijdersduo. “Natuurlijk zit er een risico aan het hebben van twee nieuwelingen. Er is geen andere coureur met ervaring waarnaar ze kunnen kijken en hun data mee kunnen vergelijken. Ze moeten met elkaar zien uit te vogelen wat er gaande is en het gevaar is dat dat niet goed lukt”, legt Steiner uit.

Aan de andere kant zijn er ook voordelen, stelt Steiner. “De voordelen zijn dat je ze in de richting kunt duwen die jij wil en dat ze met het team mee kunnen groeien. Dat het niet vaker gebeurt, wil nog niet zeggen dat het niet werkt”, zegt Steiner. “Zeker, er is een risico dat het niet werkt en ik ben daar echt niet blind voor, maar we doen wel vaker dingen anders dan anderen. We hoeven dingen ook niet hetzelfde te doen als anderen. We zullen doen wat wij denken dat juist is. En of het werkt of niet, beoordelen we zelf wel. Niemand anders”, aldus de Haas-teambaas.

