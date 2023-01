Teambaas Guenther Steiner kijkt lichtelijk optimistisch naar het aankomende seizoen en de kansen die Haas heeft om terug te keren naar waar het in 2018 stond. Vooral door een beter samenwerkende technische afdeling denkt Steiner stappen te kunnen maken.

In 2021 waren punten verder weg dan ooit. Haas bungelde achteraan het veld en had met Mick Schumacher en Nikita Mazepin ook nog eens twee onervaren coureurs in huis. 2023 ziet er voor het Amerikaanse team een stukje rooskleuriger uit. “We hebben ons personeel in Maranello uitgebreid en technisch directeur Simone Resta neemt hier de leiding over”, zegt Steiner.

De Italiaanse teambaas ziet goede voortgang, mede door de komst van Resta. De eerdere designer van Ferrari heeft al twintig jaar ervaring en Steiner denkt dat de goede weg is ingeslagen: “Ik zie dat er een stuk efficiënter wordt samengewerkt, de organisatie is nu een stuk beter dan een paar jaar geleden”, voegt Steiner toe.

Het doel is voor Steiner duidelijk: Binnen twee jaar terugkeren naar minimaal de vijfde plek in het constructeurskampioenschap. “De mensen op de fabriek hebben in acht maanden tijd een hele sterke auto neergezet voor afgelopen seizoen. Ik heb er vertrouwen in dat we die lijn dit jaar weer door kunnen zetten.”

Nico Hülkenberg vormt in 2023 samen met Kevin Magnussen het rijderspaar | Foto: Motorsport Images