Guenther Steiner heeft een reprimande gekregen van de FIA vanwege kritische uitspraken. De Haas-teambaas werd op het matje geroepen omdat hij mogelijk imagoschade toegebracht zou hebben aan de FIA en de stewards.

De reprimande komt als reactie op uitspraken die Steiner de afgelopen dagen heeft gedaan. Allereerst was Steiner kritisch op de tijdstraf die Haas-coureur Nico Hülkenberg kreeg in Monaco. De Duitser kreeg vijf seconden tijdstraf en twee punten op zijn superlicentie voor vermeend contact met Logan Sargeant. Steiner denkt echter dat er helemaal geen sprake was van contact.

“Hij duikt de bocht in, maar ik zie vervolgens geen botsing”, beweert de teambaas bij Motorsport.com. “We krijgen in de eerste ronde dus een straf voor een botsing die er volgens mij niet was. Er rijden andere mensen tegen elkaar aan tijdens de race, maar die krijgen alleen maar een waarschuwing. Het is inconsequent. Ik heb diverse beelden bekeken, maar ik zie het echt niet.”

Ook het gebrek aan vaste, betaalde stewards bevalt Steiner niet. Zoals het nu gaat zijn er iedere race andere stewards. Dat kan leiden tot tegenstrijdige uitspraken. Deze stewards hebben ook niet altijd een achtergrond in autosport of de Formule 1, en zijn daar bovenop ook nog eens onbetaald.

“Elke professionele sport heeft professionals als scheidsrechters”, redeneert Steiner. “F1 is een van de grootste sporten ter wereld en nog steeds beslissen leken over mensen die miljoenen in hun carrière investeren. Alle andere sporten hebben professionals: NASCAR en IndyCar bijvoorbeeld. Hoe vaak hoor je daar over problemen met de wedstrijdleiding? Bijna nooit. Zij doen het anders. Er werken daar mensen fulltime. Ik denk dat het nu de tijd is om het aan te pakken. We bespreken dit al jaren.”

FIA niet tevreden

Dit alles schoot bij de FIA in het verkeerde keelgat. De overkoepelende organisatie van de motorsport riep Steiner op het matje op basis van overtredingen van drie regels, specifiek artikelen 12.2.1.c, 12.2.1.f en 12.2.1.k. Deze regels gaan respectievelijk over handelingen die schadelijk zijn voor het belang van de autosport in zijn geheel, uitspraken die morele schade toebrengen aan de FIA, en wangedrag tegen functionarissen.

In het geval van de eerste twee artikelen besloot de FIA dat Steiner onschuldig is. In het geval van het laatste artikel is de FIA minder overtuigd, maar laat de organisatie het bij een reprimande. De organisatie accepteert dat Steiner met “leken” en “professionals” enkel verwees naar mensen die in vaste functie zijn en dat daar geen waarde oordeel over het handelen van de stewards in verborgen zat. Wel oordeelt de FIA dat hoewel kritiek op het handelen van de stewards altijd toegestaan is, dit op een respectvolle manier moet gebeuren. Dat was volgens de beoordelende commissie niet het geval bij Steiner. Vandaar dus de reprimande.

Tijdens de hoorzitting van de commissie maakte Steiner duidelijk dat het niet zijn bedoeling was iemand specifiek te beledigen. “Meneer Steiner benadrukte dat als hij iemand had willen beledigen of krenken, hij hele andere woorden zou hebben gebruikt”, zo valt te lezen in het officiële verslag. “De stewards betwijfelen dit niet. Meneer Steiner bood ook zijn oprechte excuses aan. De stewards hebben deze excuses aanvaard.”