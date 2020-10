Steiner: ‘Magnussen zeker goed genoeg voor Formule 1’

Kevin Magnussen is zijn stoeltje bij Haas kwijtgeraakt en het lijkt erop dat de Deen uit de Formule 1 vertrekt. Günther Steiner vindt dat jammer. “Hij is zeker goed genoeg voor de Formule 1.”

Magnussen is nu aan zijn vierde en laatste seizoen bezig bij Haas en is volgens teambaas Günther Steiner veel gegroeid. “Hij is een stuk volwassener geworden. Hij verdient echt complimenten. In 2017 en 2018 neigde ik hem te ontslaan, maar nu is hij behoorlijk wat rustiger geworden”, zegt Steiner tegen Motorsportweek.

Dat heeft een reden volgens de teambaas van Haas. “Je wordt volwassener als je ouder wordt. Hij is nu minder snel emotioneel”, stelt de Italiaan.

Het lijkt erop dat Magnussen de Formule 1 gaat verlaten en dat vindt Steiner spijtig. “Het is moeilijk om nu nog een stoeltje vinden. Dat is echt jammer. Hij heeft de afgelopen vier jaar bewezen dat hij genoeg talent heeft”, aldus de teambaas van Haas.

