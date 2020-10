Norris biedt excuses aan voor Stroll, Hamilton uitspraken: ‘Ik heb geen respect getoond’

Lando Norris heeft zijn excuses aangeboden aan Lance Stroll en Lewis Hamilton. De Brit haalde na de race uit naar Stroll en Hamilton en daar heeft hij spijt van. “Ik heb geen respect getoond. Zo ben ik niet”, laat de Brit via Twitter weten.

Lance Stroll probeerde Norris buitenom in te halen in bocht één, maar stuurde te vroeg in en raakte de Brit. Norris moest naar binnen voor een nieuwe voorvleugel en daarmee was de kans op punten verkeken. Na de race haalde hij uit naar de Racing Point-coureur.

“Ik vond het wel opmerkelijk dat hij naar links ging, hij had makkelijk naar de binnenkant gekund. Hij stuurde gewoon in terwijl ik nog naast hem zat. Hij heeft duidelijk niet geleerd van vrijdag, maar hij lijkt nooit wat te leren. Het gebeurt vaak met hem. Ik moet ervoor zorgen dat ik de volgende keer uit zijn buurt blijf”, zei de McLaren-coureur.

Ook haalde hij uit naar Hamilton, die in Portugal het record van Schumacher brak. “Het zegt niks, want hij heeft een auto waarmee hij elke race kan winnen”, stelt Norris.

Nu verontschuldigt hij zich voor zijn uitspraken. “Ik ben stom geweest. Ik heb geen respect getoond. Ik ben niet zo en daarom bied ik mijn excuses aan. Sorry”, schrijft de Brit op Twitter.

