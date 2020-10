Ross Brawn over Hamilton: ‘Niemand kan op dit moment bij hem in de buurt komen’

Niemand kan op dit moment tippen aan Lewis Hamilton. Dat stelt Ross Brawn in zijn wekelijks column voor Formula1.com. Volgens de F1-topman, die in 2013 samenwerkte met Hamilton bij Mercedes, heeft de wereldkampioen amper zwakheden. “Zijn consistentie is buitengewoon en vormt de basis van zijn succes in de F1.”

Lewis Hamilton behaalde op Portimão zijn 92ste overwinning in de Formule 1 en verbrak daarmee het record van Michael Schumacher. Brawn vraagt zich tot hoeveel overwinningen de Brit in staat is. “Dit was weer een voorbeeldige prestatie van Lewis. Niemand kan op dit moment bij hem in de buurt komen. Het begin van de race was opwindend en hij verloor wat terrein, maar hij reageerde op zijn gebruikelijke manier en slaagde erin terug te vechten en de overwinning veilig te stellen. 92 overwinningen is een ongelooflijke prestatie. Wie weet waar dit gaat stoppen”, schrijft de voormalig teambaas.

Hamilton houdt zich naast racen ook graag met andere zaken bezig, zoals mode en muziek. Brawn is onder de indruk hoe Hamilton presteert ondanks zijn drukke leven. “Zijn vermogen om zijn leven te verdelen viel me al vroeg op toen ik met hem samenwerkte bij Mercedes. Hij had een aantal dingen die hij net zo hard nastreefde als de F1, maar hij leek een indrukwekkend vermogen te hebben om alles opzij te zetten zodra hij in een auto stapte en uitzonderlijke prestaties neer te zetten. Voor iemand met zo’n drukke levensstijl is dat echt indrukwekkend.”

Brawn denkt dat Hamilton amper zwakke punten heeft. “Hij heeft niet veel zwakheden en maakt zelden fouten. Zijn consistentie is buitengewoon en vormt de basis van zijn succes in de F1. Hij heeft momenteel vleugels en het lijkt er momenteel niet op dat hij gaat vertragen”, aldus Brawn.



